Aborto fai-da-te quarto mese: 33enne indagata farmaco Perù

Indagata 33enne per aborto al quarto mese con farmaco dal Perù. In ospedale emorragia, aperta inchiesta su autonomia e settimane di gestazione.

Una donna di trentatré anni si trova ora sotto indagine dopo aver rischiato gravemente la propria vita a causa delle gravi complicanze mediche insorte durante un tentativo di interruzione della gravidanza effettuato in totale autonomia all'interno delle mura domestiche. L'episodio drammatico ha avuto luogo nel corso del quarto mese di gestazione, portando la paziente a dover essere soccorsa d'urgenza dalle équipe sanitarie competenti per fronteggiare l'emorragia che ne era conseguita.

Il ruolo del farmaco proveniente dal Perù

Ai medici e agli operatori sanitari che le hanno prestato le prime cure immediate presso la struttura ospedaliera, la donna ha confessato senza esitazioni di aver assunto una specifica sostanza chimica procurata in precedenza nel Paese sudamericano del Perù. Lo scopo dichiarato dell'assunzione di tale farmaco era quello di interrompere definitivamente la gestazione in corso, una decisione presa senza alcun supporto medico o supervisione specialistica preliminare. Una volta che i sintomi della crisi acuta si sono manifestati, la giovane ha richiesto attivamente l'aiuto dei propri familiari, i quali hanno provveduto a trasportarla rapidamente nell'ospedale più vicino per cercare di salvare la sua vita.

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L'avvio delle indagini da parte delle autorità

Il medico di turno presente al Pronto Soccorso, valutata la gravità della situazione clinica e le dichiarazioni ricevute dalla paziente, ha immediatamente fatto scattare la segnalazione formale alla Polizia di Stato. Questa azione ha dato il via alle procedure investigative ufficiali, attualmente gestite dalla Squadra Mobile locale con il primo supporto operativo fornito dalle Volanti e dal reparto di Polizia Scientifica. Tali forze dell'ordine stanno collaborando strettamente con le autorità giudiziarie per ricostruire la catena degli eventi e raccogliere ogni possibile elemento probatorio utile al caso.

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Le accuse legali e gli obiettivi degli inquirenti

Il sostituto procuratore Davide Ercolani ha ufficialmente aperto un fascicolo specifico relativo al reato di aborto fuorilegge, disponendo contestualmente sia la perquisizione degli ambienti domestici coinvolti sia il sequestro del materiale fetale ai fini degli accertamenti medico-legali necessari. L'obiettivo primario degli inquirenti è stabilire con assoluta esattezza il numero preciso di settimane di gestazione al momento dell'accadimento, tenendo conto che la legge 194 del 1978 vieta rigorosamente l'interruzione volontaria dopo i primi novanta giorni senza comprovate motivazioni mediche. Parallelamente, le autorità stanno verificando se la donna abbia agito in totale autonomia prima di essere accompagnata nella struttura sanitaria, ipotizzando per lei il reato di concorso nel delitto.