Abruzzo: due sorelle di 12 e 16 anni scomparse, padre lancia appello su Rai 1

Due sorelle di 12 e 16 anni sono scomparse in Abruzzo dopo che non si hanno più notizie da loro dal 7 giugno. La famiglia ha lanciato un appello su Rai 1 e ha denunciato la scomparsa.

Due sorelle di 12 e 16 anni sono scomparse in Abruzzo . Si tratta di Sarah e Alysia Di Giacinto, da due anni ospiti della Comunità educativa Ofh Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila.

Di loro non si hanno più notizie dal 7 giugno. Il padre ha lanciato un appello a Storie italiane, su Rai 1. Non è chiaro se le giovani siano scappate dalla casa famiglia o se si sono allontanate con qualcuno. Le sorelle si trovavano in un posto abbastanza isolato dell'entroterra abruzzese, circondato dai boschi dell'Appennino.

Il padre Stefano ha raggiunto il centro di Villetta Barrea, poco distante dalla comunità dove erano ospiti, per dare il proprio contributo nella ricerca delle minorenni.

"Sono ore durissime: sto cercando di resistere il più possibile perché voglio solo che vengano ritrovate e siano in salute. È la prima notizia che vorrei sentire da tre giorni a questa parte, da quando abbiamo ricevuto la bruttissima notizia inaspettata", ha dichiarato il genitore a Storie Italiane, su Rai1.

"Non abbiamo certezze, ma da quanto riferito dalle forze dell'ordine al momento della denuncia, la domenica qui non passano pullman di linea, non ci sono ferrovie nei paraggi". È un paesino non collegato e a piedi è quasi impossibile provare a scappare. Ci sono animali selvatici vaganti, ne abbiamo trovati tantissimi per strada. Dovrebbero o spero che siano con qualcuno.

Ci sono solo due strade di comunicazione che collegano il paese e ci sono telecamere da ogni provenienza, si sarebbe vista una possibile macchina e si saprebbe qualcosa. Un'ipotesi che si è fatta largo in queste ore collega il presunto allontanamento volontario con la recente sentenza del tribunale che ha revocato la responsabilità genitoriale della madre.

Il padre di Sarah e Alysia non è sembrato però convinto da questa pista: "Non ne siamo sicuri, ma che io sappia non ne sapevano nulla". L'uomo ha presentato denuncia di scomparsa. Sin da subito l'associazione Penelope Abruzzo, il riferimento regionale dell'organizzazione che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse, si è mossa per aiutare nelle ricerche. È stato diffuso un post con i volti delle due giovani





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