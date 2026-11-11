Due giorni di negoziati a Abu Dhabi hanno previsto nuovi incontri tra leader di Stati Uniti, Russia e Ucraina, con incontri a Mosca e Dublino che mirano a riaprire il dialogo dei mediatori americani.

Il riassunto delle deliberazioni avvenute a Abu Dhabi nei giorni scorsi prefigge un nuovo iter di dialogo tra gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina. Le attività mediatrici, guidate dagli Stati Uniti, passeranno per Mosca e Dublino, dove si prevede un rispetto reciproco delle richieste dei partner.

Il meccanismo della staffetta dei mediatori

La proposta dei mediatori americani si basa su una staffetta di incontri bilaterali: in primo luogo, un incontro informale a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e un delegato statunitense, seguito da un appuntamento al governo ucraino di Volodymyr Zelensky a Dublino, in cui la stessa delegazione statunitense presenterà i propri negoziati. L'obiettivo è quello di ricostituire una linea di dialogo che sia percepita come equa da tutte le parti coinvolte.

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Secondo le informazioni raccolte, nella sessione a Mosca saranno anche presenti funzionari della NATO, la quale ha l'intenzione di rivedere la pianificazione della difesa nell'eventualità di una crisi su larga scala. Il gruppo di sicurezza europea è stato citato come margine di garantire che tutti i membri dell'Unione europea partecipino attivamente al processo di negoziazione.

Le posizioni ufficiali dei partecipanti

Gli Stati Uniti difendono l'assenza di un accordo formale sull'incarico di rappresentante speciale europeo da regalare all'Ucraina a Dublino, sottolineando che la priorità è la rappresentanza delle istituzioni UE nel processo di negoziazione.

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Il funzionaria dallo stesso livello della UE ha affermato che "ciò che conta ora è che l'Unione europea sia rappresentata. È rappresentata dalle sue istituzioni, che tengono conto delle posizioni dei 27, di quelle che abbiamo assunto collettivamente, ma anche delle sensibilità presenti al tavolo delle trattative."

Per quanto riguarda i presidenti, Putin ha dichiarato la forza di un formato rigorosamente trilaterale, mentre Zelensky ha espresso la volontà di avere un dialogo diretto con i mediatori statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti ha confermato di aver avvertito la Russia che "porterà qualcosa" alla loro entrata nei negoziati.

Il futuro della NATO e della sicurezza europea

La NATO, per la prima volta negli ultimi vent'anni, intende considerare una revisione delle priorità di difesa, in particolare per garantire la capacità degli alleati di affrontare una guerra a larga scala senza dividere le forze in diverse missioni minori.

Secondo le dichiarazioni di Camille Grand, ex vicesegretario generale della NATO, "un grave conflitto in Europa prevarrà su qualsiasi altra priorità o evento". Tale considerazione è coerente con le richieste di Mosca di rinforzare la cooperazione militare e l'industria della difesa, con un focus sul mantenimento delle relazioni transatlantiche.

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Il vertice informale dei leader UE di Dublino non prevedrà un accordo sul negoziatore europeo, ma si concentrerà sulle istituzioni e sui valori della libertà e della sovranità, secondo i suggerimenti di Bignami alla Lega. La posizione di Giorgetti ha indicato una preferenza per un approccio cautelativo all'approvazione del decreto Ucraina.

Se si esamina la verifica dei dati, la proposta di dialogo a Mosca e Dublino riflette una strategia di moderazione, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dell'Europa e la cooperazione tra le potenze senza creare tensioni collettive.