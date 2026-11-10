Abu Dhabi: Stallo nei negoziati Ue-Ucraina e le mire di Putin sulla sicurezza

L'ambasciatore Massolo analizza i colloqui di Abu Dhabi tra Ucraina, Usa ed Europa. Nessuna svolta imminente, ma cruciale resistenza contro le tattiche negoziali di Vladimir Putin e il ruolo chiave della diplomazia europea.

Giampiero Massolo, ex direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e attuale ambasciatore, definisce le recenti trattative tenutesi ad Abu Dhabi come un tassello fondamentale nella resistenza ucraina ed europea. Sebbene la presenza europea non sembri destinata a generare una svolta immediata, essa rappresenta una risposta chiara alla guerra aggressiva di Vladimir Putin.

Stallo sul terreno e nuove trattative diplomatiche

Il contesto in cui si svolgono questi nuovi colloqui è caratterizzato da una situazione di doloroso stallo, dove le offensive russe hanno perso slancio mentre Kiev oppone una resistenza attiva. I russi rispondono agli attacchi in profondità con il bombardamento delle centrali elettriche ucraine, creando una situazione di punto morto sul campo.

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Tra febbraio e il periodo attuale, russi e ucraini non si incontravano, rendendo il ritorno al tavolo negoziale mediato dagli Stati Uniti un risultato di per sé significativo. I termini della disputa restano immutabili, con Mosca che chiede il controllo del Donbass e Zelensky che insiste su accordi complessi con garanzie di sicurezza.

Strategia russa e il ruolo diDonald Trump

Vladimir Putin ha chiaro il desiderio di Donald Trump di chiudere la guerra, ma percepisce che il leader americano non intende forzare le mani di Kiev. La tattica di Mosca consiste nell'ampliare il discorso sulla sicurezza europea, sperando che Trump veda nella normalizzazione con la Russia un modo per distaccarla dalla Cina.

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Putin scommette sul fatto che, nel nome di accordi più ampi, il presidente americano possa spingere Zelensky a fare ulteriori concessioni. Mosca ha dichiarato che gli europei agiscono come elementi di disturbo, giustificando la loro esclusione dai colloqui trilaterali diretti.

Posizione europea e indipendenza strategica

Gli Stati europei sono determinati a partecipare ai colloqui ad Abu Dhabi per contenere una potenziale deriva filo-putiniana dell'amministrazione Trump. Supportare l'Ucraina corrisponde all'interesse della sicurezza europea, poiché impedisce a Putin di avere una parola determinante sull'architettura di sicurezza continentale.

L'idea che l'Ucraina debba rimanere in Occidente e trasformarsi in un porco-spino di resistenza non può essere negoziata in un assetto generico ignorato dalle capitali europee. L'Europa non può appaltare la propria sicurezza a una trattativa diretta tra americani e russi.

Impatto politico e prospettive future per la guerra

La sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di midterm potrebbe influire sugli stanziamenti di bilancio, creando tensioni tra un Congresso più filo-ucraino e l'amministrazione. Un Congresso favorevole a Kiev potrebbe limitare la capacità del presidente di agire liberamente in politica estera.

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Per Putin, avere a che fare con un presidente anatra zoppa potrebbe ridurre gli incentivi a cercare compromessi immediati. Finché non si risolvono i nodi fondamentali, i colloqui appaiono come tappe di un percorso più lungo che durerà probabilmente fino all'inverno.

Nessuna svolta imminente e resistenza attiva

Massolo non si aspetta granché dalle attuali trattative, poiché le condizioni per un compromesso non esistono senza forzature. I russi non sono costretti da Trump, mentre l'Ucraina può contare sull'efficacia sul campo e sul sostegno europeo.

Il compito dell'Europa è evitare accordi sottoscritti alle sue spalle che minerebbero la sicurezza continentale. Sebbene non possa mediare direttamente, la diplomazia europea chiede legittimamente di partecipare a negoziati che riguardano la propria architettura di difesa e stabilità regionale.