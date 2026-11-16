Abusi calcio Napoli: allenatore 48 anni in carcere per violenza su minorenne

Il Tribunale di Napoli dispone l'arresto di un allenatore di 48 anni accusato di violenze sessuali su un ragazzo di 13 anni negli spostamenti in auto verso la scuola calcio.

La Procura di Napoli ha disposto l'applicazione della misura cautelare del carcere nei confronti di un allenatore di calcio di 48 anni. L'uomo è indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di un ragazzo che al momento dei fatti aveva 13 anni. Gli investigatori sospettano che l'adulto abbia approfittato dei tragitti in auto per commettere abusi ripetuti.

Il contesto dei fatti e il ruolo di Fabio Caressa

La vicenda ha suscitato un dibattito pubblico significativo, con interventi come quello di Fabio Caressa che ha sottolineato come l'Italia sia un Paese di vecchi, ma come sia fondamentale dare ai giovani la possibilità di fare la gavetta. Nonostante le dichiarazioni sul merito sportivo, l'attenzione è focalizzata sulla gravità delle accuse penali. La polizia di Stato ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

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Dettagli degli abusi e dinamica degli episodi

L'indagine ricostruisce un modello di comportamento basato sulla fiducia. L'allenatore accompagnava regolarmente la vittima alla scuola calcio e lo riportava a casa. Proprio durante questi spostamenti, l'uomo si trovava da solo in auto con il minorenne. Gli investigatori sostengono che ha approfittato di questi momenti di isolamento per imporgli ripetuti palpeggiamenti e atti sessuali nelle parti intime della vittima.

L'indagine della Squadra Mobile e il coordinamento

L'inchiesta è iniziata ad agosto, quando i genitori del ragazzo hanno presentato denuncia per i presunti abusi. Gli accertamenti sono stati affidati alla quarta sezione della squadra mobile di Napoli. Questa unità è specializzata nella gestione dei reati ai danni dei minori, un'area delicata che richiede particolare attenzione e competenza tecnica.

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Il coordinamento della Procura distrettuale

Le operazioni sono state guidate dal coordinamento della sezione della Procura distrettuale che si occupa dei delitti contro le fasce deboli. A dirigere questa sezione è il procuratore aggiunto Giancarlo Novelli. La figura di Novelli è centrale nel supervisionare le fasi critiche dell'indagine, assicurando che ogni prova venga raccolta con rigorosa accuratezza legale.

Nuove verifiche e possibili altre vittime

Al momento, l'attenzione è sul caso specifico, ma le indagini non si fermano. Gli investigatori stanno verificando se ci siano altri ragazzi che potrebbero aver subito abusi analoghi. La squadra mobile sta analizzando possibili connessioni con altri gruppi o episodi storici. L'obiettivo è accertare se il modus operandi si sia esteso ad altri minori seguiti dallo stesso allenatore o presenti nella stessa struttura calcistica.