I dati Istat rivelano un aumento del 9,1% dell'abusivismo edilizio dal 2022. Legambiente e Libera chiedono a Giorgia Meloni di bloccare i condoni e investire nella legalità.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dall' Istat nel "Rapporto sul benessere equo e sostenibile", l' abusivismo edilizio in Italia ha registrato un incremento del 9,1% a partire dal 2022, segnando la crescita più significativa osservata dal 2004. Questo fenomeno, ormai riconosciuto come una delle criticità strutturali più gravi del Paese, colpisce in modo devastante il territorio, il paesaggio e la sicurezza pubblica, con un impatto particolarmente accentuato nelle regioni dell'Italia meridionale.

Statistiche Istat su illegalità e mercato

Le autorità competenti, incluse le forze dell'ordine e le Capitanerie di porto, hanno accertato 34.663 reati durante il triennio 2023-2025, coinvolti principalmente in violazioni urbanistiche ed edilizie. A queste statistiche si aggiungono oltre 37mila persone denunciate e 72.313 illeciti amministrativi, portando il totale complessivo a 106.976 violazioni delle normative di settore. Tale volume significa una media giornaliera di 97,6 infrazioni, ovvero circa quattro eventi ogni ora.

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La distribuzione geografica di questi crimini evidenzia una concentrazione critica nelle aree a tradizionale presenza mafiosa, dove ben il 45,7% dei reati accertati si verifica nelle quattro regioni di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia. L'Istat sottolinea che il mancato rispetto dei piani urbanistici, dei vincoli di tutela e delle norme di sicurezza scarica costi altissimi sulla società, generando degrado del paesaggio, aumento del rischio sismico e dissesto idrogeologico.

Impatto sulle imprese legali e demolizioni

L'economia del Paese subisce un danno significativo a causa della concorrenza sleale esercitata da chi opera nel disprezzo della legalità, della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. Le imprese edili che rispettano le regole sono penalizzate dai costi elevati, mentre i costruttori illegali accumulano profitti illiciti. A confermare la gravità della situazione vi è il basso tasso di efficacia delle misure repressive: tra il 2004 e il 2022, nei 435 Comuni monitorati da Legambiente in cinque regioni chiave, è stato eseguito solo il 15,3% delle oltre 70mila ordinanze di demolizione emesse.

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Appello a Giorgia Meloni sui condoni

In risposta a questi dati, Legambiente e Libera, attraverso i loro leader Stefano Ciafani e Luigi Ciotti, hanno lanciato un forte appello a Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri e la forza politica a cui appartengono i primi firmatari degli emendamenti alla legge di Bilancio 2027, presentati alla Camera, rischierebbero di approvare misure che potrebbero significare un nuovo condono edilizio. Le organizzazioni no-profit ritengono che l'Italia abbia urgente bisogno di norme efficaci per un grande piano nazionale di lotta all'abusivismo edilizio, anziché di provvedimenti che premiano l'illegalità.

Rischi per la sicurezza e l'economia

Approvare un nuovo condone edilizio significherebbe svilire il lavoro instancabile delle forze dell'ordine, delle Capitanerie di porto e della magistratura, indebolendo gli sforzi di prevenzione e contrasto. Tale scelta premierebbe le imprese che accumulano profitti nel disprezzo delle norme, penalizzando quelle che operano nel rispetto della legge. Le conseguenze ricadrebbero sull'ambiente, sulle comunità locali e sull'economia dell'intero Paese, rendendo necessari interventi concreti per il ripristino della legalità e la salvaguardia dell'ambiente.