Acari in casa: come ridurli e capire se sei allergico con i consigli di Pietro Bruni

Scopri come eliminare gli acari dalla casa mantenendo l'umidità al 40-50%. I tre consigli di Pietro Bruni per controllare le allergie e migliorare il benessere.

La presenza degli acari nelle abitazioni è un fenomeno comune che colpisce una persona su venti, generando reazioni allergiche spesso sottovalutate. Non è possibile vederli a occhio nudo poiché misurano meno di mezzo millimetro, ma il sistema immunitario segnala la loro presenza attraverso sintomi specifici come starnuti e congestione nasale. Questa reazione avviene perché gli acari si nutrono delle squame di pelle umana e proliferano in ambienti ricchi di fibre e umidità.

Sintomi e Diagnosi dell Allergia

I sintomi tipici includono rinite e congestione che peggiorano al mattino o durante le pulizie domestiche. La diagnosi si basa sull'analisi dei sintomi e, se necessario, su test clinici specifici confermati dai medici. Il responsabile non appare mai sulla scena del crimine visibile, rendendo impossibile identificare la fonte solo osservando l'ambiente circostante senza supporto medico.

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Controllo Umidità e Ambiente

Mantenere l'umidità relativa tra il quaranta e il cinquanta percento è fondamentale per limitare la proliferazione. Quando l'umidità supera il sessanta percento, materassi e tessuti diventano ideali per gli acari, mentre sotto il cinquanta percento faticano a sopravvivere. L'uso di deumidificatori è utile, mentre gli umidificatori incontrollati possono favorire la crescita della popolazione di acari nel materasso.

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Igiene Lenzuola e Aspirapolvere

Il battipanni non va usato perché serve solo a diffondere gli allergeni nell'ambiente, aumentando il rischio di inalazione. Le lenzuola, le federe e i copripiumino devono essere lavati settimanalmente a temperature elevate per eliminare gli acari e rimuovere gli allergeni accumulati. Anche coperte e cuscini richiedono la stessa attenzione, specialmente se condivisi con bambini allergici che sono particolarmente sensibili.