Accese Dichiarazioni in TV e Riconoscimenti nel Settore Nautico: Un Mix di Attualità

Un giornalista spiega i motivi della sua reazione in TV e difende Enzo Iacchetti. Contemporaneamente, Genova ospita la premiazione del Design Innovation Award, mentre Coca-Cola celebra i 50 anni del suo stabilimento. Focus sulle start up nautiche al Salone di Genova.

Ha spiegato i motivi della sua “furia”, come lui stesso l'ha definita, in seguito alla reazione avuta durante la puntata televisiva. “Sono felice di essere stato in un frullatore, ma devo dire che la cosa più bella sono state le reazioni successive” ha affermato. Il giornalista ha motivato la sua reazione sostenendo che fosse inevitabile data la situazione creatasi in studio.

Ha espresso disappunto nei confronti di chi, a suo dire, nega i fatti riguardanti la Palestina, in particolare l'uccisione di bambini. Ha criticato aspramente chi, secondo lui, ha strumentalizzato l'invito a partecipare al programma televisivo “perché lui si era proposto come nemico acerrimo di Netanyahu”, affermazione poi rivelatasi non corrispondente al vero. Il giornalista ha sottolineato l'importanza di esprimere apertamente le proprie opinioni, assumendo un ruolo di supplenza morale per coloro che, pur conoscendo la verità, scelgono di non parlarne. Ha elogiato Enzo Iacchetti, confidando il suo pensiero attraverso un post su Facebook, e ricordando che Enzo è a conoscenza di questi pensieri. Ha poi ribadito pubblicamente, in televisione, due meriti principali di Iacchetti. Il primo è aver espresso ciò che milioni di italiani pensano riguardo Gaza, sottolineando che l'uso di un linguaggio diretto e schietto è a volte necessario per esprimere sentimenti forti. Ha sostenuto che il successo di Iacchetti derivi proprio da questa sua capacità di comunicare in modo autentico. Il secondo merito, secondo il giornalista, è stata la decisione coraggiosa di affrontare un tema cruciale della televisione, ovvero la necessità di non accettare il contraddittorio quando si discute di questioni che coinvolgono gravi sofferenze umane, come un genocidio. Ha chiarito che non si tratta di antidemocraticità, ma della consapevolezza che su temi così delicati non possono esistere diverse verità accettabili. Ha fatto riferimento alla seconda guerra mondiale, dove la diversità di opinioni non era tollerata quando si parlava di sofferenze umane. Le decisioni, in vista dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, provocano la reazione di Tel Aviv mentre proseguono i bombardamenti nella Striscia. Il testo originale continua parlando della cerimonia di premiazione del Design Innovation Award, svoltasi a Genova. Nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale, centro culturale di Genova, sono stati conferiti i riconoscimenti della sesta edizione del Design innovation award. Creato nel 2020, è un premio all’eccellenza, alla ricerca e all’innovazione nel settore nautico mondiale ed espressione del Made in Italy che rende celebre il comparto globalmente. Alla serata ha partecipato anche Silvia Salis, sindaca di Genova, che ha voluto sottolineare l’importanza di avere un evento come il Salone nella propria città. Dieci le categorie premiate, oltre a tre riconoscimenti speciali e due menzioni d’onore. I vincitori sono stati individuati da una giuria indipendente, presieduta quest’anno da Walter De Silva, composta da esperti internazionali nei campi della nautica, del design e della cultura. Tra i vincitori Natanti a vela, a motore o pneumatici (fino a 10 m LH) A32 Luxury Tender - Cranchi Yachts per ‘la Soluzione convincente e risolta nei dettagli per un luxury tender attuale che si inserisce nella tradizione costruttiva del cantiere’. Tra le imbarcazioni a vela oltre 14 metri a conquistare il premio è Oceanis 52 di Beneteau, nelle imbarcazioni a motore fino a 14 metri a New Pardo 43 del Cantiere del Pardo. Premi speciali per l’innovazione a Say Carbon Yachts, alla carriera per I Cantieri Navali Codecasa e al talento per La Startup Electrifly. Inoltre, l’articolo riporta le celebrazioni per i 50 anni dello stabilimento Coca-Cola a Nogara, in provincia di Verona. “Oggi festeggiamo i primi 50 anni del più grande stabilimento di Coca-Cola in Europa. Un sito che è cresciuto negli ultimi 15 anni con 220 milioni di euro di investimento e crescerà nei prossimi 3-4 anni con altri 50 milioni di euro perché qui c’è un clima favorevole al lavoro e all'accoglienza delle imprese”. Così Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs e Sustainability director di Coca-Cola nel giorno delle celebrazioni. Ha sottolineato l'importanza degli investimenti in sostenibilità, volti alla riduzione dei consumi e all'efficacia. Ha menzionato le nuove linee di produzione e le tecnologie che rendono lo stabilimento un fiore all'occhiello. Ha espresso cautela riguardo al futuro, considerata l'incertezza del mercato, pur sottolineando l'importanza dei prodotti offerti e la volontà di proporre sempre nuove offerte ai consumatori. Infine, l’articolo conclude parlando del Salone Nautico Internazionale, che si conferma un motore per l’innovazione, con un focus sulle start up più promettenti della nautica da diporto, ospitato per la sua 65° edizione





Televisione Gaza Design Innovation Award Coca-Cola Salone Nautico

