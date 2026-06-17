Accesso in piscina gratis per gli anziani: al via le domande

Il Comune di Roma ha lanciato un'iniziativa per favorire la salute e il benessere degli anziani. Gli anziani possono accedere a 17 impianti sportivi senza pagare l'ingresso fino al 31 agosto 2026.

Inizia l' accesso gratuito alle piscine di Roma per gli anziani. Le prenotazioni sono possibili fino al 31 agosto 2026. Gli anziani possono accedere a 17 impianti sportivi senza pagare l'ingresso.

Il progetto è promosso dal Comune di Roma e ha lo scopo di favorire la salute e il benessere degli anziani. Le strutture a disposizione includono Circolo Montecitorio, Aquaniene, Maximo Sport & Fitness, Fulvio Bernardini e molti altri. Le prenotazioni possono essere fatte chiamando il centralino unico operativo del Comune di Roma





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