La crisi di Acciaierie d'Italia si protrae, mentre l'Fbi indaga sulla scomparsa o morte di dieci scienziati americani legati a programmi sensibili.

La situazione di Acciaierie d'Italia rimane critica, con la produzione che si attesta agli attuali livelli di tiraggio della cassa fino a ottobre 2026. Le speranze di una svolta positiva sono legate alla ripartenza dell'ex Ilva, ma la possibilità che la situazione si protragga ben oltre maggio è concreta, rappresentando l'ennesima fase di una procedura che si trascina da anni.

Poco dopo il commissariamento, il ministro delle Imprese aveva espresso l'auspicio di assegnare l'ex Ilva entro tempi brevi, ma il governo fatica a rilanciare l'impianto. Da quasi due anni, il Mimit si concentra sulla ricerca di potenziali offerenti senza aver prima risolto i problemi strutturali dell'ex Ilva. Acciaierie d'Italia, con risorse economiche limitate, gestisce il più grande gruppo siderurgico italiano ed europeo, trovandosi in una situazione di stallo.

La mancanza di fondi e la messa in sicurezza insufficiente hanno portato alla chiusura di intere aree produttive e alla riduzione dell'attività a un solo altoforno. Da qui la richiesta unanime delle sigle metalmeccaniche di prendere una decisione definitiva per valorizzare l'azienda, come previsto dal piano dei commissari, e di implementare un piano sociale per compensare i lavoratori che dal 2012 subiscono le conseguenze di questa crisi.

Parallelamente, negli Stati Uniti, l'Fbi sta indagando sulla morte o scomparsa di almeno dieci scienziati legati a programmi sensibili nel campo nucleare e aerospaziale negli ultimi tre anni. Nonostante non vi siano collegamenti evidenti tra i casi, la sequenza di eventi ha generato preoccupazione e speculazioni. La Casa Bianca ha confermato che le agenzie federali stanno collaborando per verificare possibili connessioni, inclusa l'ipotesi di interferenze esterne o accessi a informazioni riservate.

Il presidente Trump ha definito la situazione 'seria' e ha espresso la speranza che si tratti di una coincidenza. Il Congresso americano ha avviato un'indagine formale, richiedendo aggiornamenti a Fbi, Dipartimento della Difesa, Dipartimento dell'Energia e Nasa. L'obiettivo è accertare se esista un elemento comune tra le morti e le sparizioni, che coinvolgono persone con accesso a dati scientifici sensibili. Le indagini sono in corso e, al momento, non è stato stabilito alcun legame concreto tra i casi.

Tra i casi sotto esame, si segnalano quelli di Carl Grillmair, astrofisico del Caltech; Michael David Hicks e Frank Maiwald, del Jet Propulsion Laboratory della Nasa; Monica Jacinto Reza, ingegnere aerospaziale scomparsa in California; William Neil McCasland, generale in congedo e ex comandante dell’Air Force Research Laboratory; Jason Thomas, direttore di Novartis; Amy Eskridge, ricercatrice morta in Alabama; Nuno Loureiro, professore del MIT; e Melissa Casias, Anthony Chavez e Steven Garcia, esperti legati a centri di ricerca statunitensi. Alcuni episodi sono particolarmente misteriosi, come la scomparsa di McCasland e le circostanze della morte di Eskridge, che aveva parlato di pressioni e 'guerre psicologiche' legate al suo lavoro sull'antigravità.

Le autorità continuano a indagare per fare luce su questi eventi e determinare se si tratti di coincidenze o di un fenomeno più ampio e preoccupante





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