Un uomo ha accoltellato sei persone alla fermata della metropolitana Penn Station di New York nella notte italiana dell'8 giugno. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era atteso alla partita di NBA che si sarebbe dovuta disputare poco dopo l'aggressione. Il sindaco di New York ha espresso il suo sostegno alle vittime e ai loro cari, e ha sottolineato che l'aggressione non ha comportato disagi alla circolazione ferroviaria. Il revisore dei conti della città ha suggerito che l'attentatore potesse avere problemi di salute mentale.

Nella notte italiana dell'8 giugno, un uomo ha accoltellato sei persone alla fermata della metropolitana Penn Station di New York . L'aggressione è avvenuta a pochi metri dal Madison Square Garden, dove si sarebbe dovuta disputare la gara 3 delle Finals NBA tra New York Knicks e San Antonio Spurs.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump era atteso alla partita. Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha scritto sui social che sei persone sono state accoltellate e il presunto autore è stato arrestato dalla polizia dell'Amtrak. Solo uno dei feriti avrebbe riportato lesioni gravi. Il sindaco ha espresso il suo sostegno alle vittime e ai loro cari, e ha sottolineato che l'aggressione non ha comportato disagi alla circolazione ferroviaria.

Il revisore dei conti della città, Mark Levine, ha suggerito che l'attentatore potesse avere problemi di salute mentale





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