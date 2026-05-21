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Accordi India-Italia: un passo importante per l'occidente

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Accordi India-Italia: un passo importante per l'occidente
Accordi India-ItaliaPace Di Fucil D'accusacorticali Tra Italia E ISatisfazione India-Svizzera
📆5/21/2026 10:36 AM
📰HuffPostItalia
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La firma di accordi tra Italia e India, firmati da Giorgia Meloni e Narendra Modi in Villa Pamphilj, è un cambio di passo fondamentale nei rapporti tra le due nazioni e ridezza gli equilibri geopolitici e commerciali tra Europa e Asia. L'obiettivo è raggiungere i 20 miliardi di euro entro il 2029.

Villa Pamphilj tra Meloni e Modi sancisce un cambio di passo nei rapporti Italia-India e ridezza gli equilibri geopolitici e commerciali tra Europa e Asia.

<>Oggi siuda il nostro rapporto al livello di partenariato strategico speciale. Questa è una giornata storica per le relazioni tra le nostre nazioni, ha annunciato la presidente del Consiglio, mettendo la firma su un’intesa geopolitica e commerciale senza precedenti.

HuffPost ha intervistato Gianni Vernetti, giornalista e scrittore, già sottosegretario agli Affari Esteri ed esperto dell’area dell’Indo-Pacifico, per analizzare il senso di questo incontro e la distanza, culturale, politica e commerciale, che separa l’India dall’autocrazia cinese di Xi Jinping. L’obiettivo è arrivare entro il 2029 a superare i 20 miliardi di euro di interscambio.

<>Ora aspettiamo con ansia per scoprire come questi accordi geopolitico-commerciali e militari possano ridisegnare gli equilibri economici e finanziari, anche a livello mondiale

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Accordi India-Italia Pace Di Fucil D'accusacorticali Tra Italia E I Satisfazione India-Svizzera Da Un Lato Con L'india E Con Un Altro Lato Con Secretariato D'affari Esteri Delle India E Del

 

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