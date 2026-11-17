L'accordo tra Germania e Francia assegna i ruoli chiave della Banca Centrale Europea. Klaus Brunnermeier diventa capo economista e Pablo Hernández de Cos la presidenza, con effetti immediati sulla politica monetaria.

Un accordo quadro a tre voci ha ridefinito il rinnovo della metà del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea di Francoforte, accelerando i tempi a sole ventiquattr'ore dalla scadenza formale fissata per oggi alle 18. Questa soluzione consente di sbloccare le poltrone della presidenza, del capo economista e delle operazioni di mercato, che i leader europei intendono formalizzare già durante il vertice Ue del prossimo 26 novembre.

La strategia tedesca su Brunnermeier

La Germania ha scelto di puntare su Klaus Brunnermeier, docente presso l'università di Princeton e studioso di riferimento internazionale sulle crisi finanziarie, sul rischio sistemico e sugli effetti dei dazi commerciali. Questa selezione rappresenta un cambio di rotta netto per Berlino, che in questo modo accantona le tradizionali candidature interne della Bundesbank e si assicura un presidio autorevole sulla strategia monetaria della Banca Centrale Europea, materia che la cancelleria tedesca ha sempre considerato di competenza quasi esclusiva.

Also read Ue propone summit a Mosca, Trump e Bruxelles cercano accordo pace Ucraina

La scelta di Brunnermeier è cruciale perché il posto di capo economista si libererà a maggio con la fine del mandato dell'irlandese Philip Lane, diventando il vero snodo tecnico dell'Eurotower. La nomina di un esperto di questo calibro mira a mantenere l'equilibrio tra le cancellerie europee e a garantire che la politica monetaria dell'Eurozona sia al riparo dalle possibili tensioni elettorali del prossimo anno nel Vecchio continente e dalle complessità geopolitiche globali.

Il patto franco-tedesco su de Cos

In cambio del sostegno alla candidatura tedesca, il governo tedesco si è impegnato a sostenere apertamente Pablo Hernández de Cos per la presidenza della Banca Centrale Europea, come anticipato dal quotidiano Spiegel. De Cos, ex governatore del Banco de España e attuale direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali, si è costruito una reputazione di profilo pragmatico e indipendente, favorevole al quantitative easing e ai tassi negativi nella fase di inflazione troppo bassa, ma altrettanto deciso nella stretta monetaria seguita all'invasione russa dell'Ucraina.

Advertisement

Questa mossa diplomatica risponde all'urgenza di evitare uno stallo istituzionale in una fase delicata per l'economia europea, stretta tra una crescita debole e tensioni persistenti sui prezzi. L'obiettivo finale di questo assetto politico è quello di dare alla Banca centrale una guida credibile in un momento in cui le previsioni potrebbero portare la crescita dell'Eurozona a meno, a meno che l'inflazione non mostri una rapida inversione di tendenza.

Operazioni di mercato e il ruolo di Parigi

Parigi ottiene in cambio la responsabilità delle operazioni di mercato, delega destinata a svuolarsi a inizio gennaio con le dimissioni anticipate di Isabel Schnabel, la quale si sta dirigendo verso il Fondo monetario internazionale. Questa posizione è strategica per l'Eliseo, che si avvicina alle elezioni presidenziali di primavera e fa fronte alla pressione sullo spread finanziario.

Chi guida le operazioni di mercato gestisce infatti gli acquisti di titoli e l'immissione di liquidità, leve decisive per la stabilità economica in caso di turbolenze sui debiti sovrani. Per quella poltrona il governo francese valuta attualmente tre profili femminili: l'ex capo economista dell'Ocse Laurence Boone, la vicegovernatrice della Banca di Francia Agnès Bénassy-Quéré e l'economista Hélène Rey, attualmente alla Banca dei regolamenti internazionali.

Impatto sull'equilibrio di genere e prossimi passi

La scelta di nominare una donna per le operazioni di mercato è obbligata sul piano politico per Parigi, ma non risolve del tutto il problema della rappresentanza all'interno dell'organo decisionale. Con le uscite di Christine Lagarde, destinata con grande probabilità al World Economic Forum dopo aver smentito una possibile candidatura all'Eliseo, e di Isabel Schnabel, e l'ingresso di due uomini come Pablo Hernández de Cos e Klaus Brunnermeier, diventa quasi impossibile per gli altri Paesi accettare un secondo banchiere nordico alla presidenza.

Advertisement

Salvo candidature a sorpresa entro domani pomeriggio, il vertice Ue del 26 novembre avvierà subito le consultazioni con l'Europarlamento e il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea. Queste procedure mirano ad arrivare a una rapida definizione del governo della Banca Centrale Europea dopo l'era Lagarde, chiudendo un'annata di incertezze con un blocco dirigente solido e politicamente concordato.