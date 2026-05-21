Accordo commerciale UE-Stati Uniti: riduzione dei dazi al 15%

L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo provvisorio per la riduzione dei dazi sulle importazioni di beni europei. L'accordo, siglato a luglio, prevede un tasso di dazi del 15% su una vasta gamma di beni. La Commissione Europea, dopo aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti, ha annunciato che l'accordo sarà ratificato da entrambe le istituzioni. L'accordo, che garantisce maggiori tutele rispetto agli impegni iniziali assunti da Bruxelles, riduce il rischio di dazi più elevati. Il responsabile dell'Ue per il Commercio, Maroš Šefčovič, ha sottolineato l'importanza della piena attuazione dell'accordo.

L' Unione Europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo provvisorio per la riduzione dei dazi sulle importazioni di beni europei. L'accordo, siglato a luglio, prevede un tasso di dazi del 15% su una vasta gamma di beni.

La Commissione Europea, dopo aver raggiunto un accordo con gli Stati Uniti, ha annunciato che l'accordo sarà ratificato da entrambe le istituzioni. L'accordo, che garantisce maggiori tutele rispetto agli impegni iniziali assunti da Bruxelles, riduce il rischio di dazi più elevati da parte degli Stati Uniti. Il responsabile dell'Ue per il Commercio, Maroš Šefčovič, ha sottolineato l'importanza della piena attuazione dell'accordo.

L'accordo prevede clausole di sospensione dell'intesa commerciale nel caso in cui gli Stati Uniti violino gli impegni assunti o compromettano gli obiettivi della dichiarazione di Turnberry. L'accordo è stato raggiunto dopo un lungo e difficile negoziato. L'ambasciatore statunitense presso l'Ue, Andrew Puzder, ha espresso la sua soddisfazione per i progressi e ha assicurato che Washington si appresta ora a esaminare i dettagli dell'intesa.

L'accordo sarà votato nella commissione per il commercio internazionale (INTA) del Parlamento europeo il 2 giugno, prima di approdare al voto dell'Eurocamera durante la sessione plenaria del 15-18 giugno. L'accordo è stato raggiunto dopo un lungo e difficile negoziato





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