Accordo con l'Iran: Trump difende il suo memorandum, critiche sul confronto con Obama

Trump sostiene che il suo accordo con l'Iran è superiore a quello di Obama del 2015, ma i critici lo accusano di aver concesso troppo. Il memorandum provvisorio apre negoziati di 60 giorni, mentre il JCPOA era un accordo dettagliato e nucleare.

Il presidente Donald Trump ha ribadito che l'accordo da lui raggiunto con l' Iran è superiore a quello siglato dal presidente Barack Obama nel 2015, mentre i critici di Trump sostengono che, a questo punto, abbia ottenuto molto meno e concesso molto di più a Teheran.

I due accordi sono molto diversi. Il memorandum d'intesa firmato da Trump con l'Iran non è un accordo definitivo, ma una bozza di 14 punti lunga una pagina e mezza, negoziata a intermittenza nel corso di settimane. Ha avviato un periodo di negoziazione di 60 giorni per cercare una soluzione completa alla guerra quasi quadrimestrale, con molti ostacoli ancora da superare su questioni che includono il programma nucleare iraniano, l'alleggerimento delle sanzioni e il futuro dello Stretto di Hormuz.

L'accordo di Obama era un documento dettagliato e definitivo, intitolato Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), che si estendeva per oltre 160 pagine, concentrandosi strettamente sulla limitazione delle attività nucleari dell'Iran con parametri rigorosi. Trump, che aveva condannato l'accordo dell'era Obama come 'orribile', lo ha cancellato nel 2018. L'approccio di Trump è stato bilaterale, tra Stati Uniti e Iran, mentre Obama aveva coinvolto Cina, Francia, Germania, Russia, Gran Bretagna e Unione Europea in negoziati durati circa due anni.

Entrambi gli accordi prevedono un impegno scritto dell'Iran a non cercare mai un'arma nucleare. Trump, che ha dichiarato la minaccia nucleare come la sua principale ragione per andare in guerra, ha insistito, in modo errato, che Teheran non lo avesse mai fatto prima. L'accordo di Obama imponeva limiti severi agli sforzi dell'Iran per produrre uranio arricchito a livello di armi, con l'obiettivo di estendere il 'tempo di fuga' necessario per fabbricare una bomba.

Il governo statunitense ha dichiarato che Teheran aveva rispettato l'accordo fino a quando Trump si è ritirato dal JCPOA. L'accordo provvisorio di Trump delinea solo un percorso generale verso la limitazione delle attività nucleari iraniane, senza impegni specifici da parte di Teheran se non quello di discutere le questioni nucleari nella finestra di 60 giorni.

Suggerisce la volontà dell'Iran di risolvere una disputa sulle sue scorte di uranio quasi per armi, inclusa la possibilità di 'down blending' in loco sotto supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma lascia la decisione per un accordo finale. Entrambi gli accordi prevedono l'alleggerimento delle sanzioni e lo sblocco dei beni, di cui l'Iran ha urgente bisogno per rilanciare la sua economia in difficoltà, ma in modi molto diversi.

Obama ha allentato alcune sanzioni già all'inizio, ma solo dopo la firma di un accordo completo, e poi ha introdotto ulteriori alleggerimenti in base a misure verificate dall'Iran. Il memorandum di Trump anticipa un primo alleggerimento, incluse deroghe immediate per l'export di petrolio iraniano, rimandando a dopo il pacchetto finale. Apre anche la porta al rilascio di miliardi di dollari in fondi congelati, ma senza tempi chiari.

Un'altra disposizione prevede che Stati Uniti e alleati mediorientali istituiscano un fondo da 300 miliardi di dollari per lo sviluppo economico dell'Iran, ma è vaga sulle condizioni e le tempistiche. Ciò ha attirato critiche dai falchi iraniani all'interno dello stesso partito repubblicano di Trump, che accusano il presidente di fare troppe concessioni. Trump per anni ha criticato Obama per il ritorno a Teheran di 1,7 miliardi di dollari di proventi da vendite di armi congelati dal 1981.

Ma Trump, che ha chiarito il suo disprezzo per qualsiasi confronto tra il suo accordo e quello di Obama, ora si appresta a fornire all'Iran fondi molte volte superiori. Il JCPOA riguardava solo questioni nucleari, una scelta deliberata dell'amministrazione Obama, che calcolava che includere altre preoccupazioni regionali avrebbe reso impossibile un accordo finale.

Il memorandum d'intesa, invece, è il punto di partenza diplomatico per porre fine in modo permanente a una guerra che Trump ha lanciato con Israele il 28 febbraio, provocando shock in tutta l'economia mondiale. Di conseguenza, uno dei suoi obiettivi principali è l'accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz, un canale cruciale per il trasporto di petrolio che l'Iran ha di fatto chiuso.

L'Iran ha insistito per mantenere un ruolo di gestione sullo stretto che non aveva prima della guerra, e questo potrebbe essere un punto critico nei negoziati





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