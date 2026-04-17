Accordo di Cessate il Fuoco tra Israele e Libano, Trump Media: Iran Accetta di Consegnare Uranio Arricchito

Donald Trump annuncia un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano, affermando che l'Iran acconsente a consegnare l'uranio arricchito. L'UE e l'Italia accolgono con favore la tregua, mentre Trump critica l'Italia per la questione delle basi militari. Summit internazionale su Hormuz in programma a Parigi.

Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco di dieci giorni, un risultato significativo a cui ha contribuito la diplomazia di Donald Trump . L'ex Presidente degli Stati Uniti ha espresso la speranza che Hezbollah rispetti la tregua durante questo periodo cruciale, aggiungendo che l' Iran avrebbe accettato di consegnare il suo uranio arricchito .

Trump ha sottolineato il suo impegno a risolvere conflitti internazionali, affermando che questa sarebbe la sua decima risoluzione di guerra, invitando alla collaborazione per raggiungere l'obiettivo. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha accolto con favore l'annuncio del cessate il fuoco, definendolo un sollievo data l'elevato numero di vittime causate dal conflitto. Ha sottolineato l'importanza fondamentale del pieno rispetto della tregua, un sentimento condiviso anche dalla Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, che ha ribadito la necessità di una sua completa osservanza. In un contesto di tensioni geopolitiche, Trump ha criticato l'Italia tramite il suo social network Truth, citando un articolo del Guardian del 31 marzo riguardante il presunto rifiuto di Roma di concedere l'uso di una base in Sicilia ad aerei americani destinati al trasporto di armi per la guerra in Iran. Questo commento arriva alla vigilia del vertice a Parigi sulla coalizione dei volenterosi per lo Stretto di Hormuz, convocato da Starmer e Macron, dove l'Italia, con la partecipazione di Giorgia Meloni, discuterà un piano di sminamento per ripristinare la libertà di navigazione. Parallelamente, Trump ha rinnovato le sue critiche a Papa Francesco, che dal Camerun ha recentemente affermato che la pace si costruisce attraverso il dialogo e la costruzione di ponti, non con le minacce, esortando alla presenza di leader dalla mente lucida e dalla coscienza integra. La situazione nello Stretto di Hormuz rimane un punto focale, con approfondimenti dedicati al funzionamento delle mine navali, ai costi delle operazioni militari per Stati Uniti e Israele, all'impatto economico globale, alle complesse trattative diplomatiche, alle misure di sostegno ai trasporti di carburante in Italia e alla geopolitica del petrolio e dei missili che vede un rafforzamento di Russia e Cina a scapito dell'Ucraina. Inoltre, vengono analizzati i vincitori e i perdenti economici del conflitto iraniano, il ruolo dei Pasdaran, i Guardiani della Rivoluzione, e la storia delle crisi nel Golfo dal 1979 ad oggi. Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie, Sky TG24 offre un canale WhatsApp e notizie audio con i titoli del telegiornale





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israele Libano Cessate Il Fuoco Donald Trump Iran Uranio Arricchito Ursula Von Der Leyen Giorgia Meloni Stretto Di Hormuz Papa Francesco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump dice che oggi riprendono i negoziati tra Israele e LibanoMentre tra Stati Uniti e Iran proseguono i contatti per tornare a negoziare; nello stretto di Hormuz continua il blocco navale

Read more »

Tregua di 10 giorni in Libano proposta da Trump, Israele in attesaIl quarantottesimo giorno di guerra in Medio Oriente è segnato dalla proposta di cessate il fuoco di 10 giorni in Libano annunciata da Donald Trump. Il Primo Ministro libanese ha espresso supporto, mentre Israele non ha ancora reagito ufficialmente, con un Gabinetto di sicurezza in riunione per discutere la proposta. La mossa è controversa all'interno di Israele, con critiche dall'opposizione. Nel frattempo, Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento del Pakistan, mantengono contatti per possibili negoziazioni, mentre il blocco navale dello Stretto di Hormuz continua a paralizzare il traffico marittimo.

Read more »

Trump annuncia cessate il fuoco di 10 giorni in Libano, Israele in attesa di rispostaIl quarantottesimo giorno di guerra in Medio Oriente vede l'annuncio di un cessate il fuoco di 10 giorni in Libano da parte di Donald Trump, appoggiato dal primo ministro libanese. Israele non ha ancora commentato ufficialmente, mentre è in corso una riunione del suo Gabinetto di sicurezza. La proposta è controversa in Israele, con l'opposizione che la definisce un tradimento. Nel frattempo, Stati Uniti e Iran mantengono i contatti per negoziare, con il Pakistan coinvolto, e il blocco navale dello Stretto di Hormuz prosegue.

Read more »

Trump dice che Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco di 10 giorniDovrebbe iniziare alle 23 italiane: tutti gli aggiornamenti

Read more »

Guerra Israele-Libano, Trump annuncia un cessate il fuoco di 10 giorniL'inizio della tregua, ha scritto il presidente degli Stati Uniti in un post su Truth, è programmato alle 23 (ora italiana). Il numero uno della Casa Bianca ha detto di aver parlato sia con il presidente libanese Aoun che con il primo ministro israeliano Netanyahu, e di volerli invitare alla Casa Bianca per 'colloqui significativi' tra i due Paesi.

Read more »

Cessate il fuoco in Libano: Trump media accordo, colloqui USA-Iran proseguonoDopo 48 giorni di conflitto, Donald Trump annuncia un cessate il fuoco di 10 giorni in Libano, accettato da Beirut e Tel Aviv. Rimangono incertezze sui termini e sull'adesione di Hezbollah. Nel frattempo, Stati Uniti e Iran, con il Pakistan come intermediario, continuano i contatti per riprendere i negoziati. Lo Stretto di Hormuz resta bloccato. Previsto un incontro tra il Presidente libanese Aoun e il Primo Ministro israeliano Netanyahu alla Casa Bianca entro due settimane.

Read more »