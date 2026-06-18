Accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ma Trump minaccia di riprendere gli attacchi

Un memorandum d'intesa di 14 punti estende il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran per 60 giorni, ma il presidente Trump avverte che le ostilità potrebbero riprendere se Teheran non rispetta gli impegni. L'accordo prevede la fine delle ostilità, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il via libera a un piano di aiuti economici. Le questioni nucleari e missilistiche restano irrisolte.

Gli Stati Uniti e l' Iran hanno reso pubblico il testo di un accordo provvisorio per porre fine al conflitto in corso. Il presidente americano Donald Trump , presente al vertice G7 in Francia, ha tuttavia sottolineato che gli attacchi potrebbero riprendere se l' Iran non rispetterà gli impegni presi.

L'accordo, un memorandum d'intesa di 14 punti, estende di 60 giorni il cessate il fuoco annunciato ad aprile, permettendo la definizione di una tregua permanente. Tra le disposizioni principali la cessazione immediata delle ostilità su tutti i fronti, incluso in Libano, la riapertura completa del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, la revoca del blocco statunitense sui porti iraniani, la sospensione delle sanzioni internazionali, lo sblocco dei beni congelati e un piano di riabilitazione economica da 300 miliardi di dollari per l'Iran.

Nonostante la retorica aggressiva, Trump ha riconosciuto che sarebbe "un po' ingiusto" per l'Iran non avere missili balistici se altri paesi li possiedono, ritrattando la sua precedente minaccia di distruggerne completamente l'industria. I leader del G7, riuniti a Evian-les-Bains, hanno accolto positivamente l'intesa, che potrebbe essere siglata formalmente venerdì in Svizzera.

Tuttavia, permangono incertezze: l'accordo non risolve le questioni nucleari, il programma missilistico iraniano resta intatto e il governo teocratico di Teheran mantiene il proprio sostegno a milizie anti-israeliane come Hezbollah. I prezzi del petrolio, scesi sotto gli 80 dollari al barile in seguito all'attesa per la riapertura dello Stretto di Hormuz, sono poi risaliti dopo le dichiarazioni di Trump sulla possibile ripresa delle ostilità.

Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con l'assassinio della guida suprema Ali Khamenei, aveva innescato una crisi energetica globale e timori di carenze alimentari nei paesi in via di sviluppo. Nonostante la firma digitale del memorandum da parte di Trump e del presidente iraniano Masoud Pezeshkian, un funzionario statunitense ha precisato che le parti possono ancora recedere fino alla definizione di un accordo vincolante





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