Accordo di pace Stati Uniti-Iran quasi raggiunto, ma tensioni militari persistono nello Stretto di Hormuz

Le parti hanno concordato un testo preliminare per porre fine al conflitto, con la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni in cambio di impegni sul nucleare. Tuttavia, nuovi scontri aerei e divergenze con Israele minano l'intesa.

Un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran sembra ormai prossimo, mentre gli scontri militari proseguono nello Stretto di Hormuz. Le fonti statunitensi e iraniane confermano che le parti hanno raggiunto un'intesa su un testo preliminare, con Washington che prevede di firmare un accordo iniziale nei prossimi giorni.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che, nonostante possibili modifiche, l'accordo provvisorio dimostra che l'Iran è uscito rafforzato dal conflitto. Poche ore dopo queste dichiarazioni, le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni da attacco suicida iraniani diretti verso lo Stretto di Hormuz, secondo una fonte vicina alla questione. I droni rappresentavano una minaccia per il traffico commerciale.

Le agenzie di stampa iraniane avevano riferito di esplosioni lungo lo stretto, nella zona del porto di Sirik e sull'isola di Qeshm, attribuite dalla popolazione locale e dalle autorità a colpi di avvertimento sparati dalle forze iraniane per impedire il passaggio di navi senza autorizzazione della marina dei Guardiani della Rivoluzione. Il memorandum d'intesa prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale statunitense sui porti iraniani, secondo fonti vicine ai colloqui.

I negoziati sul programma nucleare iraniano, che il Presidente Donald Trump ha indicato come motivo scatenante della guerra, si svolgeranno successivamente. Un funzionario statunitense, che ha parlato a condizione di anonimato, ha dichiarato ai giornalisti che l'accordo soddisfa gli obiettivi fondamentali di Trump e ha definito i colloqui in una posizione molto, molto buona.

Secondo le ricostruzioni di fonti occidentali, pakistane e iraniane, i termini della proposta potrebbero favorire l'Iran, attirando le critiche di Trump, che ha definito inaccurati tali resoconti. Pur con alcune differenze nei dettagli, le offerte propongono sostanzialmente a Teheran gran parte di ciò che ha richiesto, mentre Trump sembra aver ottenuto poco oltre la riapertura dello stretto, che l'Iran aveva chiuso dopo i bombardamenti statunitensi e israeliani di febbraio.

Araqchi ha affermato che l'Iran, insieme all'Oman, manterrà il controllo del traffico attraverso lo stretto, che prima della guerra gestiva un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas. Una fonte occidentale ha dichiarato che l'accordo potrebbe essere firmato già domenica dal Vicepresidente statunitense JD Vance e dal Presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, con Ginevra considerata la sede più probabile.

Il funzionario dell'amministrazione statunitense ha aggiunto che l'Europa è stata discussa come sede per la firma, ma non è stata presa alcuna decisione. I termini provvisori dell'accordo, descritti da più fonti a Reuters, indicano che gli Stati Uniti inizieranno a rilasciare miliardi di dollari di beni iraniani congelati e revocheranno le sanzioni sulle esportazioni di petrolio, in cambio dell'apertura dello stretto. Il programma nucleare iraniano sarà affrontato durante un periodo di colloqui di 60 giorni.

Il funzionario statunitense ha dichiarato che l'accordo porterà infine allo smantellamento del programma nucleare iraniano, con lo scorta di uranio arricchito che sarà distrutta e rimossa. I termini includono anche un regime di ispezioni per garantire il rispetto nel lungo termine.

Tuttavia, Araqchi ha dichiarato alla televisione di stato che l'Iran, che secondo le fonti non ha accettato lo smantellamento del suo programma nucleare, desidera mantenere l'uranio in forma diluita. Per Teheran, l'unica soluzione preferibile per il suo stock di uranio altamente arricchito è la diluizione del materiale. Le proposte includono la discussione di possibili riparazioni di guerra per Teheran e la revoca delle richieste statunitensi di lunga data per limitare il programma missilistico iraniano, secondo le fonti.

Il funzionario statunitense ha contestato questa versione, affermando che nessun denaro sarà rilasciato finché l'Iran non adempirà, che lo Stretto di Hormuz sarà aperto e che non ci sarà finanziamento iraniano di gruppi terroristici. Questo è ciò che hanno concordato. Si tratta di un accordo basato sulle prestazioni. Israele, che ha lanciato la guerra insieme agli Stati Uniti, non ha partecipato ai negoziati.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo paese non sarà parte dell'accordo. Netanyahu ha avuto divergenze con Trump nelle ultime settimane riguardo alle richieste statunitensi che Israele limiti le azioni militari in Libano per consentire a Washington di raggiungere un accordo con Teheran. Araqchi ha dichiarato che l'accordo porrà fine alla guerra in Libano, implicando un ritiro israeliano dalle aree occupate. Il Ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che non ci sarà alcun ritiro





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stati Uniti Iran Stretto Di Hormuz Accordo Di Pace Programma Nucleare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accordo vicino, ma lo stretto di Hormuz resta in fiamme, mentre i qatarini provano a mediareDonald Trump ha detto lunedì che l'accordo era vicino, ma lo stretto di Hormuz resta in fiamme mentre gli americani attaccano le navi e i radar iraniani e Teheran risponde colpendo le basi Usa nel Golfo. Doha può giocare un ruolo decisivo nella mediazione, poiché è lì che sono depositati circa 6 miliardi dei fondi congelati che Teheran vorrebbe indietro appena sarà firmato un eventuale accordo.

Read more »

Stretto di Hormuz, nucleare e fondi congelati: ecco cosa prevede l’intesa con l’IranAxios rivela alcuni dettagli dell’accordo annunciato da Trump. Mancherebbe però ancora il via libera da parte della Guida Suprema iraniana

Read more »

Trump annuncia l'apertura ufficiale dello stretto di Hormuz e critica il G7 e l'EuropaIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che lo stretto di Hormuz si aprirà ufficialmente non appena verrà firmato l'accordo con l'Iran. Trump ha criticato il G7 e l'Europa, definendoli irrilevanti e sostenendo che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Trump ha anche accusato gli iraniani di diffondere 'fake news' sui termini dell'accordo e ha esortato gli iraniani a darsi una mossa per la conclusione dell'intesa. L'agenzia di stampa 'Fars', affiliata ai pasdaran, ha smentito le notizie sulla firma dell'accordo domenica a Ginevra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la regione sta pagando il prezzo dei bombardamenti sull'Iran e che il mondo sta assistendo agli sviluppi più importanti dalla Seconda Guerra Mondiale. Hezbollah ha detto di avere fiducia nell'inclusione della questione del Libano in un accordo con gli Stati Uniti. L'agenzia di stampa statale iraniana Irna ha riportato che l'attuale bozza di accordo con gli Stati Uniti è definita da 7 principi generali e che le capacità missilistiche dell'Iran non rientrerebbero nell'agenda dei negoziati.

Read more »

Forze USA abbattono droni iraniani diretti verso lo Stretto di HormuzLe forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni d'attacco iraniani a uso singolo diretti verso lo Stretto di Hormuz, in un episodio di tensione militare che si verifica mentre Washington e Teheran citano progressi nei colloqui di pace. La fonte, che ha parlato a condizione di rimanere anonima, ha affermato che i droni rappresentavano una minaccia per il traffico commerciale. Il presidente Donald Trump aveva ammonito l'Iran a non lanciare altri droni contro le navi che tentano di transitare nello Stretto, dicendo che Teheran 'farebbe meglio a darsi una regolata, e in fretta!'

Read more »