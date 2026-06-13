Accordo di pace tra Stati Uniti e Iran: firma prevista entro 24 ore

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha confermato che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un quadro di accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. La firma elettronica è attesa nelle prossime 24 ore, seguita da colloqui tecnici. L'intesa prevede il ritiro delle truppe USA, il congelamento del programma nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni, con il Pakistan in ruolo di mediatore chiave.

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo quadro per porre fine al conflitto in Medio Oriente , con un testo finale già definito.

La firma elettronica dell'accordo è prevista entro 24 ore, seguita da colloqui tecnici la settimana prossima. Il Pakistan svolge un ruolo cruciale di mediatore, ospitando i colloqui e garantendo il supporto logistico necessario. L'intesa prevede il ritiro delle forze statunitensi dalla regione, il congelamento delle attività nucleari iraniane e la revoca delle sanzioni economiche in cambio di impegni di sicurezza.

Tale sviluppo arriva dopo mesi di negoziati segreti, facilitati da Pakistan, Qatar e Oman, e rappresenta una svolta significativa per la stabilità globale. Le reazioni internazionali sono state positive, con l'ONU che ha elogiato l'iniziativa, mentre Israele ha espresso riserve sulla rimozione delle restrizioni all'Iran. L'accordo, se ratificato, potrebbe ridurre le tensioni regionali, favorire la ripresa economica e aprire la strada a una governance più inclusiva in Medio Oriente.

Tuttavia, permangono sfide, come la verifica del rispetto degli impegni e la gestione delle milizie locali. Il ruolo del Pakistan, tradizionalmente alleato degli USA ma vicino all'Iran, è stato determinante per costruire fiducia tra le parti. Sharif ha sottolineato che il suo governo continuerà a sostenere il dialogo, auspicando che questa intesa segni l'inizio di una nuova era di cooperazione.

Gli analisti considerano l'accordo un successo della diplomazia multilaterale, ma avvertono che la sua implementazione richiederà un monitoraggio costante e la cooperazione di tutte le potenze regionali. La salute delleader iraniano, recentemente colpito da un malore, potrebbe influenzare la ratifica finale. Nonostante le incertezze, la comunità internazionale guarda con ottimismo a questa prospettiva di pace, sperando che il Medio Oriente possa finalmente superare decenni di conflitti





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