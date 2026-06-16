Accordo in 14 punti tra Washington e Teheran

La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato un Memorandum d'intesa che stabilisce la fine della guerra e la riabilitazione economica dell'Iran.

Al Arabiya English ha ottenuto una copia dell'accordo in 14 punti che dovrebbe essere firmato venerdì da Washington e Teheran. La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti, insieme ai rispettivi alleati nell'attuale guerra, dichiarano, con la firma del presente Memorandum d'intesa, la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, e si impegnano a non intraprendere da questo momento alcuna azione ostile l'uno contro l'altro, astenendosi dalla minaccia o dall'uso della forza reciproca.

L'accordo finale confermerà le disposizioni del presente articolo e dei restanti articoli. La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale reciproche e ad astenersi dall'interferire negli affari interni dell'altra parte. La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti si impegnano a negoziare e raggiungere un accordo finale entro un periodo massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo.

Subito dopo la firma del presente Memorandum d'intesa, gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale e impediranno qualsiasi interferenza od ostacolo ai danni della Repubblica islamica dell'Iran, ripristinando il traffico entro un massimo di 30 giorni alla piena capacità; il traffico delle navi dovrà essere proporzionale al volume precedente alla guerra per quanto riguarda la Repubblica islamica dell'Iran. Gli Stati Uniti si impegnano inoltre a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti entro 30 giorni dall'accordo finale.

Con la firma del presente Memorandum d'intesa, la Repubblica islamica dell'Iran adotterà immediatamente misure per garantire che il movimento delle navi mercantili dal Golfo Persico al Mare dell'Oman, e viceversa, riprenda entro 30 giorni ai livelli precedenti alla guerra, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e neutralizzare le mine da parte dell'Iran. Gli Stati Uniti si impegnano, insieme ai propri partner regionali, a creare un piano complessivo concordato da entrambe le parti per la riabilitazione e lo sviluppo economico della Repubblica islamica dell'Iran, garantendo finanziamenti per almeno 300 miliardi di dollari.

Il meccanismo di attuazione di questo piano, come parte dell'accordo finale, sarà formulato entro 60 giorni. Gli Stati Uniti si impegnano a porre fine, secondo un calendario da concordare nell'ambito dell'accordo finale, a tutti i tipi di sanzioni attualmente imposte alla Repubblica islamica dell'Iran, incluse le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, sia primarie sia secondarie.

La Repubblica islamica dell'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato che il destino del materiale arricchito e quello di tutte le altre questioni legate al nucleare concordate reciprocamente, incluse le necessità nucleari dell'Iran, saranno adeguatamente affrontati in un accordo finale; l'accordo finale confermerà le disposizioni del presente articolo.

La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti concordano che, in attesa di un accordo finale, manterranno lo status quo: l'Iran manterrà lo status quo sul proprio programma nucleare e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni contro l'Iran né rafforzeranno le proprie forze nella regione. Gli Stati Uniti si impegnano affinché, subito dopo la firma del presente Memorandum d'intesa e fino alla data della revoca delle sanzioni, il Dipartimento del Tesoro statunitense emetta deroghe per le esportazioni di greggio iraniano, prodotti petrolchimici e loro derivati, nonché per tutti i servizi correlati, inclusi quelli bancari, assicurativi, di trasporto e simili.

Gli Stati Uniti si impegnano affinché, alla luce dei progressi nei negoziati verso un accordo finale, i fondi e gli asset congelati o sottoposti a restrizioni della Repubblica islamica dell'Iran siano sbloccati e resi pienamente disponibili. Tali fondi, sia che siano detenuti nel conto principale sia che siano trasferiti, saranno utilizzati per qualsiasi pagamento a beneficiario finale stabilito dalla Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran e saranno pienamente disponibili per l'uso.

Gli Stati Uniti si impegnano a rilasciare tutti i permessi e le licenze necessari su questa base. La Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti concordano che sarà istituito un meccanismo di attuazione per supervisionare la corretta applicazione dell'accordo finale e il rispetto degli impegni futuri.

Dopo la firma del presente Memorandum d'intesa, e dopo aver ricevuto assicurazioni sull'avvio dell'attuazione degli articoli 4, 5, 10 e 11 del presente Memorandum d'intesa, nonché sulla prosecuzione dell'applicazione di tali misure, la Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti avvieranno negoziati per un accordo finale limitatamente ai restanti articoli





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Accordo In 14 Punti Washington E Teheran Fine Della Guerra Riabilitazione Economica Dell'iran

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