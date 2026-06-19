Accordo Iran-USA: una tregua fragile che segna il fallimento della strategia di Washington e Israele

L'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti prevede la cessazione delle ostilità e la riapertura di Hormuz, ma rimanda le questioni chiave a futuri negoziati. Molti analisti la considerano un passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali di Washington e Tel Aviv.

Dopo mesi di negoziati estenuanti e colpi di scena, Stati Uniti e Iran hanno finalmente annunciato un accordo quadro per porre fine al conflitto che ha infiammato il Medio Oriente.

L'intesa, siglata il 14 giugno sotto la mediazione del Pakistan, del Qatar, dell'Arabia Saudita e della Turchia, prevede una cessazione immediata delle ostilità su tutti i fronti, incluso il Libano, e la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, i dettagli cruciali restano vaghi: il futuro del programma nucleare iraniano, lo smaltimento delle scorte di uranio arricchito e la tempistica per la revoca delle sanzioni sono rinviati a un nuovo ciclo di negoziati tecnici di sessanta giorni in Svizzera.

La fragilità dell'intesa è evidente: l'attacco israeliano a Beirut nella stessa mattina del 14 giugno ha rischiato di far crollare ogni progresso, e solo un'incessante mediazione ha evitato una rappresaglia iraniana. L'accordo segna un netto fallimento della strategia di Washington e di Tel Aviv, che avevano puntato su una capitolazione incondizionata di Teheran.

Gli Stati Uniti, dopo aver minacciato di impossessarsi con la forza delle riserve di uranio iraniano, hanno dovuto accettare una soluzione molto più morbida: una possibile diluizione delle scorte sul territorio iraniano, senza alcun obbligo di esportazione. L'ex ambasciatore americano in Israele, Dan Shapiro, ha sottolineato su X che l'unico vero punto di accordo è la volontà di negoziare, ma che l'Iran è esperto nel trascinare i colloqui per ottenere concessioni.

Il rischio concreto è che non si arrivi a nessun accordo definitivo o che, se raggiunto, sia peggiore di quanto si sarebbe potuto ottenere prima della guerra. Intanto, l'inclusione del Libano nei parametri dell'intesa rappresenta una vittoria diplomatica per Teheran, che è riuscita a integrare Hezbollah nel quadro negoziale, vanificando i tentativi americani di separare i due fronti. I prossimi giorni saranno un test di credibilità per tutte le parti coinvolte.

Se l'accordo reggerà, si aprirà una fase di distensione incerta; in caso contrario, la regione potrebbe precipitare nuovamente in un conflitto devastante. La comunità internazionale osserva con cautela, consapevole che questo castello di carte potrebbe essere abbattuto da qualsiasi mossa azzardata





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