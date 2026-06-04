Accordo Israele-Libano: storico cessate il fuoco e sfide future secondo l'ambasciatore Peled

Il testo riporta le dichiarazioni dell'ambasciatore israeliano Jonathan Peled riguardanti il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Peled sottolinea il carattere storico dell'intesa, i tre punti cardine, il ruolo di Hezbollah, il sostegno internazionale e la necessità di vigilanza. Affronta anche le critiche alla diplomazia italiana, ritenuta poco attenta alle sofferenze israeliane, e lancia un allarme sul pluralismo e sull'antisemitismo in Italia.

L'accordo tra Israele e Libano segna un risultato storico. L'ambasciatore israeliano Jonathan Peled ha commentato la firma del cessate il fuoco sul fronte nord, evidenziando tre questioni principali.

In primis, Hezbollah rappresenta il principale ostacolo comune, un punto fermo condiviso sia dal Libano sia da Israele. In secondo luogo, Israele non ha rivendicazioni territoriali o di altra natura verso il Libano. Terzo, il Libano riconosce ufficialmente Israele come Stato vicino. Tale sviluppo, seppure iniziale, ha un valore non solo simbolico ma costituisce un potenziale punto di svolta nella storia del Libano e nelle relazioni bilaterali.

La dichiarazione congiunta stabilisce una tregua subordinata allo smantellamento e all'allontanamento di Hezbollah a sud del fiume Litani. Con il sostegno degli Stati Uniti e del governo di Beirut, l'esercito libanese assumerà il controllo esclusivo delle aree meridionali, le cosiddette zone pilota, escludendo qualsiasi attore non statale. L'obiettivo cruciale è recidere il legame tra Teheran e il Libano, isolando la milizia terroristica.

Resta necessario mantenere la vigilanza e rispondere con fermezza a qualsiasi violazione, considerando che negli ultimi mesi un milione di israeliani ha trascorso giornate intere nei rifugi antimissile, migliaia di bambini non hanno potuto andare a scuola e si sono registrati danni strutturali. L'accordo è sostenuto anche dal governo italiano, sebbene l'ambasciatore Peled abbia riscontrato divergenze con il ministro degli Esteri Antonio Tajani riguardo alla diplomazia italiana, che sembra enfatizzare le sofferenze del popolo libanese senza dare lo stesso peso alla situazione delle comunità israeliane nel nord.

Peled denuncia che il lancio di dodicimila missili contro il nord di Israele in poche settimane sia stato ignorato dal mondo, Italia inclusa. Egli sottolinea la natura asimmetrica del conflitto, in cui uno Stato democratico combatte contro un'organizzazione terroristica che utilizza sistematicamente i civili come scudi umani, posizionando le proprie postazioni all'interno di centri abitati, chiese e comunità cristiane.

A margine di questi temi strategici, Peled ha lanciato un monito sulla minaccia al pluralismo in Italia e sul rischio di scivolare verso una società monolitica e illiberale, definendo l'antisemitismo una follia, un virus che va oltre la comunità ebraica e che costituisce un problema per l'Italia e per tutti gli italiani





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