Accordo per cessate il fuoco in Libano: Iran, Stati Uniti e Qatar si uniscono per una tregua

Un alto funzionario statunitense ha annunciato l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco in Libano, con il supporto della stessa diplomazia iraniana. L'intesa è stata perfezionata dai mediatori di Stati Uniti e Qatar, e la tregua è la prima siglata direttamente da Hezbollah e non dal governo libanese.

un accordo per un cessate il fuoco, entrato in vigore alle 16 ora locale di venerdì. A darne l'annuncio è stato un alto funzionario statunitense, specificando che l'intesa è stata perfezionata dai mediatori di Stati Uniti e Qatar , con il supporto della stessa diplomazia iraniana.

Si tratta di una tregua diversa dalle altre - almeno sulla carta - perché è la prima siglata direttamente da Hezbollah e non dal governo libanese. La decisione giunge a sbloccare un quadro negoziale che rischiava lo stallo proprio sul dossier libanese. L'incontro del 19 giugno per la sigla ufficiale del memorandum d’intesa tra Washington e Teheran, infatti, è saltato.

La delegazione iraniana si è rifiutata di presentarsi ai tavoli a causa Fin dall’istante in cui i dettagli del memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran sono diventati pubblici, è apparso chiaro che la fine dei combattimenti in Libano rappresentasse l’anello più debole dell’intesa. Non è un caso che l’Iran abbia preteso di inserire questo punto direttamente all’articolo uno del testo.

Come sottolineato dall’analista americano Aaron David Miller su X, ‘la strategia di Teheran punta a stabilire una nuova equazione regionale: imporre un assetto che impedisca a Israele qualsiasi azione militare preventiva contro Hezbollah’. È stato proprio questo nodo a determinare il blocco della firma del memorandum a Ginevra e il rinvio a tempo indeterminato dei colloqui previsti in Svizzera, comunicato dal Ministero degli Esteri di Berna dopo l’annullamento del viaggio del vicepresidente statunitense JD Vance.

Tre fonti informate sui fatti hanno confermato al Financial Times che la delegazione iraniana ha deciso di non presentarsi ai tavoli negoziali sul nucleare in Svizzera a causa dei continui bombardamenti aerei condotti da Israele nel Libano meridionale. La linea di Teheran, secondo la fonte, continua ad essere la stessa: ‘Niente Libano, niente accordo’.

‘Noi abbiamo frenato Hezbollah, gli Stati Uniti non riescono a frenare Israele. Finché non lo faranno, non ci presenteremo’ ha affermato la fonte iraniana al Ft. Teheran è mossa dalla convinzione di poter ottenere concessioni da Washington proprio facendo leva sulla gestione del fronte libanese. L’intesa tra Israele e Hezbollah interrompe una giornata di pesanti scontri militari.

Nella notte, gli attacchi di Hezbollah nel sud del Libano hanno provocato l’uccisione di quattro militari dell’Idf. Tra le vittime figura il maggiore Dor Gadiya Ben Simhon, 32 anni, comandante del 52mo Battaglione della Brigata 401, che aveva assunto la guida del reparto al fronte dopo il grave ferimento del suo predecessore. La morte del comandante e dei suoi uomini ha scosso Israele.

Prima che scattasse l’ora X della tregua, su ordine di Benjamin Netanyahu, le forze israeliane hanno scatenato un’ondata di oltre cinquanta raid aerei, martellando più di 80 obiettivi strutturali e logistici di Hezbollah tra Nabatiye, Tiro e la Beqaa. Gli attacchi israeliani hanno causato almeno 47 morti e 97 feriti, ha riferito il ministero della Salute libanese.

L’uccisione dei soldati israeliani ha generato un sentimento di forte commozione all’interno del Paese e ha ricompattato l’asse politico israeliano intorno alla necessità di combattere Hezbollah. Il presidente Isaac Herzog ha espresso il profondo cordoglio della nazione, dichiarando che ‘ogni uno di loro rappresentava un mondo intero, con sogni, speranze e aspirazioni spezzati in un istante’. Anche altre figure chiave dell’opposizione si sono strette attorno alle famiglie.

L’ex ministro del gabinetto di guerra e leader centrista Benny Gantz haaffermato di avere ‘il cuore spezzato’.

‘Da una crisi nazionale, dalla perdita di vite umane e da una grande oscurità, il popolo d’Israele è capace di emergere verso la luce e di svettare ancora una volta’ ha dichiarato invece l’ex primo ministro Naftali Bennett. L’estrema destra ha soffiato sul fuoco di una situazione già ampiamente esplosiva per spingere verso un’escalation totale. Il ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha scritto su parole durissime: ‘Per ogni lacrima di una madre israeliana, mille madri libanesi devono piangere.

Tutto il Libano deve bruciare. Con tutto il rispetto per gli americani, Israele deve chiarire all’intero mondo che il sangue dei nostri figli e la sicurezza dei nostri cittadini non sono alla mercé di nessuno’ ‘È ora di parlare con il fuoco e di aprire le porte dell’inferno’ ha aggiunto il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Se si è arrivati a questa tregua, è perché l’amministrazione Trump ha alzato il livello della pressione politica. Questa svolta non sorprende.

Gli Stati Uniti hanno effettivamente concordato un cessate il fuoco con l’Iran, e il negoziato impone sia a Hezbollah che a Israele di adeguarvisi. Israele si ritrova all’angolo” spiega adPaul Salem, senior fellow ed ex presidente del Middle East Institute di Washingto





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