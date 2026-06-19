Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, Trump promette di fermare Netanyahu, contatti informali tra Usa e opposizione israeliana

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha raggiunto un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato, Marco Rubio, prevede di recarsi in Medio Oriente la prossima settimana per un vertice con i ministri degli Esteri del consiglio di cooperazione del Golfo. Inoltre, alcuni funzionari dell'amministrazione Trump stanno lavorando per stabilire canali informali di comunicazione con l'opposizione israeliana, inclusi i principali candidati a sostituire il primo ministro Benjamin Netanyahu nelle prossime elezioni.

Raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Trump ha assicurato che riuscirà a impedire a Netanyahu di attaccare di nuovo. Rubio la prossima settimana in visita in Medio Oriente per un vertice con i ministri degli Esteri del consiglio di cooperazione del Golfo.

Contatti informali tra funzionari Usa e opposizione israeliana Alcuni funzionari dell'amministrazione Trump stanno lavorando per stabilire canali informali di comunicazione con l'opposizione israeliana, inclusi i principali candidati a sostituire il primo ministro Benjamin Netanyahu nelle prossime elezioni, l'ex primo ministro Naftali Bennett e l'ex capo dell'Idf Gadi Eisenkot. Lo ha riportato questa sera il Canale 12.

Il rapporto cita la crescente preoccupazione per quei membri di estrema destra del governo Netanyahu, frustrazione per l'incapacità di portare avanti vari piani diplomatici con l'attuale governo, e la consapevolezza che Netanyahu potrebbe perdere le prossime elezioni. Il segretario di Stato Marco Rubio prevede di andare in Medio Oriente la prossima settimana. Lo riporta Axios citando due fonti, secondo le quali Rubio andrà in Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain per il vertice con i ministri degl





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