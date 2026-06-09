Accordo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali: aumenti fino a 160 euro e cambio del diritto alle ferie

L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per rinnovare il contratto delle Funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici) per il triennio 2025-2027. L'aumento mediano del contratto è di 160 euro, mentre il minimo è di 126,60 euro e il massimo è di 221 euro. Sono previste tre tranche: la prima il primo gennaio 2025, la seconda il primo gennaio 2026 e la terza il primo gennaio 2027.

Statali, aumenti fino a 160 euro : è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali, un comparto che riguarda quasi 200mila persone per il triennio 2025/27.

L'aumento contrattuale medio a regime è di 160 euro e va da 126,60 euro per gli operatori ai 221 euro mensili per le elevate professionalità. Sono previste tre tranche, la prima il primo gennaio 2025, la seconda il primo gennaio 2026 e la terza il primo gennaio 2027. L'accordo è stato siglato da Aran e dai sindacati della pubblica amministrazione, compresa la Fp-Cgil, che non aveva firmato nella tornata precedente.

Il sindacato sottolinea che è stato introdotto un meccanismo di verifica per prevenire aumenti inflattivi non previsti a tutela dei salari, e dopo trent'anni inserito il diritto alle ferie uguale per neoassunti e colleghi con maggiore anzianità. Il ministro per la Pubblica amministrazione ha detto che l'accordo rinnova il contratto del comparto Funzioni Centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici) per il triennio 2025-2027.

L'aumento mediano del contratto è di 160 euro, mentre il minimo è di 126,60 euro e il massimo è di 221 euro. Il ministro per la Pubblica amministrazione ha anche sottolineato che "restituire potere d'acquisto ai dipendenti pubblici e farlo in tempi certi non è solo una questione economica: è un atto di rispetto verso chi ogni giorno lavora per i cittadini e per lo Stato. Questo contratto dice che il lavoro pubblico ha valore".





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aran Contratto Delle Funzioni Centrali Aumenti Fino A 160 Euro Cambio Del Diritto Alle Ferie Ministro Per La Pubblica Amministrazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Giroud non si ferma: l'ex Milan ha rinnovato col Lilla fino al 30 giugno 2027Olivier Giroud continuerà a vestire la maglia del Lilla anche nella prossima stagione.

Read more »

Giroud: 'Potrebbe essere la mia ultima stagione. Ho rinnovato anche per la Champions'Olivier Giroud sarà ancora un giocatore del Lilla nella stagione 2026-2027.

Read more »

Gordon e Rashford, duello totale: rivali anche in Nazionale, cosa ne sarà del 28enne?Il Barcellona ha messo a segno il primo colpo importante in vista della stagione 2026-2027.

Read more »

Elezioni Roma 2027, Gualtieri: 'Non mi risulta Calenda candidato a destra'Il Sindaco all'Adnkronos sulle strategie politiche in vista delle amministrative del prossimo anno

Read more »