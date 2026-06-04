L'accordo per un tunnel che unisca Stati Uniti e Federazione russa potrebbe essere siglato già venerdì 5 giugno. Kirill Dmitriev, inviato per gli investimenti del presidente russo Vladimir Putin e capo del fondo sovrano russo Rdif, ha annunciato che si firmerà un accordo per proseguire con la progettazione del tunnel, che verrà costruito.

L'accordo per un tunnel che unisca Stati Uniti e Federazione russa potrebbe essere siglato già venerdì 5 giugno. Kirill Dmitriev , inviato per gli investimenti del presidente russo Vladimir Putin e capo del fondo sovrano russo Rdif, ha annunciato che si firmerà un accordo per proseguire con la progettazione del tunnel, che verrà costruito.

Il tunnel sarà una maxi infrastruttura sotto lo Stretto di Bering per collegare i due paesi. Il progetto è stato discusso a lungo da Kirill Dmitriev e Steve Witkoff, l'inviato delle missioni speciali di Donald Trump. L'infrastruttura è stata discussa anche con la Boring Company di Elon Musk, che potrebbe utilizzare la tecnologia moderna per costruire il tunnel. Lo Stretto di Bering è largo 82 km nel punto di maggiore vicinanza fra la Chukotka russa e l'Alaska americana.

Il progetto di collegare le due terre è in piedi da 150 anni, ma è sempre stato considerato poco più di una boutade, complici i rapporti storicamente tesi fra Mosca e Washington





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