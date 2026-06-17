Accordo ponte per le Case di Comunità: medici di base obbligati fino a sei ore settimanali

Le Regioni e il Ministero della Salute approvano un atto di indirizzo per sbloccare il rinnovo dell'accordo dei medici di medicina generale, in scadenza il 30 giugno. La misura prevede l'obbligo dei medici di base di svolgere fino a sei ore settimanali nelle 1.038 Case di comunità del Pnrr, garantendo almeno un medico per struttura. L'accordo mira a uniformare l'assistenza territoriale su tutto il territorio nazionale ed evitare ricorsi al decreto legge.

L'atto di indirizzo approvato mercoledì 17 giugno 2026 dalle Regioni sblocca l'impasse per il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale dei Medici di medicina generale, in vista della scadenza del 30 giugno, data entro la quale dovranno entrare in funzione le 1.038 Case di comunità previste dal Pnrr .

La priorità è garantire un numero adeguato di medici nelle nuove strutture per fornire assistenza territoriale. L'atto, condiviso da Regioni e ministero, funge da "ponte" verso la firma della convenzione complessiva, evitando che ogni regione proceda in autonomia e assicurando uniformità su tutto il territorio nazionale, come ribadito dal ministro della Salute: i cittadini hanno diritto a una sanità che non dipende dal codice postale.

Il passo successivo sarà il confronto presso la Sisac, la Struttura interregionale sanitari convenzionati, per chiudere l'accordo entro il 30 giugno. In caso di mancato accordo, rimane in campo l'ipotesi del decreto legge. Il presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità sottolinea che l'atto pone le condizioni per un accordo rapido che garantisca la piena operatività delle Case di Comunità.

L'atto prevede l'obbligo per i medici di base di svolgere fino a 6 ore settimanali nelle Case della Comunità, per 48 settimane annue, in via residuale rispetto all'obbligo di coprire turni notturni, festivi e del sabato. Le singole Aziende sanitarie determineranno il fabbisogno e lo distribuiranno equamente tra i medici, garantendo almeno un medico presente in ogni struttura.

I sindacati dei medici di famiglia Fimmg, Smi e Snami hanno incontrato il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute e Marco Alparone per le Regioni per un confronto nel merito. Il ministro Schillaci ha anche aperto alla possibilità che medici ospedalieri possano operare su base volontaria, eliminando alcune incompatibilità. Disponibilità a collaborare arriva anche da internisti, pediatri di famiglia e specialisti ambulatoriali.

Schillaci si è detto ottimista: si troverà una soluzione nell'interesse dei cittadini e i medici di medicina generale adempiranno all'impegno





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Case Di Comunità Medici Di Medicina Generale Pnrr Accordo Collettivo Nazionale Regioni Ministero Della Salute Sisac Assistenza Territoriale Decreto Legge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anche i medici ospedalieri nelle Case di ComunitàSchillaci, 'pensiamo di eliminare incompatibilità'. Medici di famiglia aprono ad accordo (ANSA)

Read more »

Sumai Assoprof: 'Ok medici Ssn in Case comunità, ora investire su specialisti ambulatoriali'Magi: 'Bene il ministro Schillaci ma occorre investire su chi è presente da oltre cinquant’anni sul territorio'

Read more »

Accordo al ribasso sui medici di famiglia nelle Case di comunitàDopo aver incassato il no alla riforma si passa da “almeno” sei ore a un “massimo di 6”

Read more »

Accordo su case di comunità: medici di famiglia obbligati fino a 6 ore settimanaliIl governo, i sindacati e le Regioni hanno trovato un'intesa per evitare che le case di comunità finanziate dal Pnrr restino vuote. I medici di famiglia dovranno garantire un impegno fino a 6 ore settimanali nei presidi sanitari, con una distribuzione equa tra i professionisti e la presenza minima di un medico per struttura. L'acconto soddisfa le categorie e preserva l'operato del ministero della Salute.

Read more »