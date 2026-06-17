Accordo provvisorio USA-Iran per cessazione del conflitto e riapertura dello Stretto di Hormuz

Una bozza di memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, esaminata dalla Reuters, stabilisce un cessate il fuoco immediato, il ritiro delle forze e la riapertura dello Stretto di Hormuz, oltre a impegni per negoziati finali su nucleare e sanzioni.

Il governo degli Stati Uniti non ha ancora rilasciato il testo completo dell'accordo provvisorio tra USA e Iran per fermare la guerra in Iran e riaprire lo Stretto di Hormuz.

Tuttavia, una bozza esaminata dalla Reuters delinea in 14 punti un'intesa di alto livello che rimanda a un accordo finale molte delle questioni più difficili, come come ridurre gradualmente il programma nucleare iraniano. Pone le basi per un periodo di negoziati più ampio di 60 giorni che dovrebbe iniziare in Svizzera venerdì.

L'accordo prevede la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano, il rispetto della sovranità reciproca, la rimozione del blocco navale statunitense, il ripristino del traffico marittimo entro 30 giorni, la creazione di un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione economica dell'Iran, la revoca delle sanzioni, il congelamento dello status quo nucleare e la concessione di licenze per le esportazioni di petrolio iraniano. Le parti si impegnano a negoziare un accordo finale entro 60 giorni





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