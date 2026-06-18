Accordo provvisorio USA-Iran: Vance annuncia l'inizio del periodo di 60 giorni

Il vicepresidente americano JD Vance ha confermato che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è ufficialmente iniziato. L'accordo rinvia le questioni più delicate, come la gestione dello Stretto di Hormuz, a futuri negoziati, ma gli analisti sono scettici.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha annunciato giovedì che il periodo di 60 giorni previsto dal memorandum d'intesa tra il presidente Donald Trump e i leader iraniani è ufficialmente iniziato.

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Vance ha dichiarato che la finestra temporale per i negoziati è scattata, sottolineando che la posizione americana rimane ferma sulla libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la principale via di transito per il petrolio e il gas mondiale. L'accordo provvisorio, firmato dopo settimane di trattative indirette, ha rinviato le questioni più spinose alla fase successiva, senza garanzie concrete di una risoluzione definitiva entro i termini stabiliti.

Il memorandum d'intesa rappresenta un tentativo di allentare le tensioni tra Washington e Teheran, che negli ultimi mesi hanno rischiato di sfociare in un conflitto aperto. Tuttavia, molti analisti internazionali esprimono scetticismo sulla possibilità che le due parti possano raggiungere un accordo completo in soli 60 giorni. Le divergenze riguardano non solo la gestione dello Stretto di Hormuz, ma anche il programma nucleare iraniano e le sanzioni economiche.

L'Iran ha effettivamente chiuso la via d'acqua durante la guerra con l'Iraq negli anni '80, e una sua eventuale riapertura incondizionata rimane un punto critico. Vance ha ribadito che gli Stati Uniti considerano lo Stretto di Hormuz una via internazionale che deve rimanere libera da pedaggi e interferenze. La posizione iraniana, al contrario, rivendica il diritto di controllare il passaggio per motivi di sicurezza nazionale.

Il rinvio delle decisioni più difficili alla prossima fase negoziale potrebbe essere interpretato come un tentativo di guadagnare tempo, ma rischia anche di aumentare la sfiducia reciproca. Gli esperti ritengono che senza progressi significativi nelle prossime settimane, l'accordo provvisorio potrebbe naufragare, riportando le tensioni ai livelli precedenti. La comunità internazionale osserva con attenzione, consapevole che qualsiasi escalation nello Stretto di Hormuz avrebbe ripercussioni globali sui prezzi dell'energia e sulla stabilità economica





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