Accordo Segreto tra Emirati Arabi Uniti e Iran: Sbloccati Milioni per Fermare gli Attacchi

Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero sbloccato fondi per miliardi di dollari a favore dell'Iran in cambio della cessazione degli attacchi missilistici e con droni, segnando una svolta diplomatica nelle relazioni tra i due paesi e un passo verso la de-escalation nella regione del Golfo Persico.

Emirati Arabi Uniti e Iran: un accordo segreto per sbloccare miliardi di dollari e porre fine alle ostilità. Le tensioni nella regione del Golfo Persico hanno raggiunto un punto critico negli ultimi mesi, con una serie di attacchi missilistici e con droni iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti che hanno scosso la reputazione di sicurezza di Dubai, cuore finanziario e commerciale della nazione.

L'escalation, avvenuta nel contesto del conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha spinto Abu Dhabi a ricercare una soluzione diplomatica per proteggere la propria economia e la stabilità regionale. Secondo fonti informate, citate da Reuters, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero raggiunto un accordo con Teheran per sbloccare una somma ingente di fondi, stimata tra i 10 e i 20 miliardi di dollari, in cambio della cessazione immediata degli attacchi iraniani.

Una prima tranche di oltre 3 miliardi di dollari sarebbe già stata resa disponibile. L'intesa, non precedentemente resa pubblica, segna un cambiamento radicale nelle relazioni tra i due paesi, che durante la guerra erano caratterizzati da aperta ostilità. Gli attacchi iraniani avevano infatti svuotato gli hotel di Dubai, spinto alcuni espatriati a fuggire e minato la fiducia nella sicurezza del paese, pilastro della sua posizione come hub business globale.

L'accordo mira a risolvere il conflitto tra Stati Uniti e Iran senza che nessuna delle parti superi le proprie linee rosse: l'Iran può rivendicare di aver ottenuto un risarcimento per i danni di guerra, Washington può sostenere di non aver pagato nulla, e Abu Dhabi ottiene sicurezza per il proprio territorio e per lo status di Dubai, presentando la mossa come un investimento per ricostruire la fiducia regionale. In cambio dello sblocco dei fondi, l'Iran accetterebbe di interrompere gli attacchi con missili e droni contro gli Emirati e vi sarebbe una ricostruzione dei legami bilaterali, con maggiore cooperazione in ambito di intelligence ed economica.

Fonti hanno aggiunto che l'Iran avrebbe altresì approached almeno altri due paesi del Golfo per ottenere accordi simili. L'ultimo attacco diretto iraniano contro gli Emirati risale a oltre un mese fa, il 4 maggio, quando un missile colpì il porto di Fujairah sul Golfo di Oman.

I colloqui, che sarebbero iniziati settimane fa, hanno accelerato quando funzionari dei potenti Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno visitato Abu Dhabi la scorsa settimana per incontrare Sheikh Tahnoun bin Zayed al Nahyan, consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati e vice governatore di Abu Dhabi, soggiornando nella sua casa degli ospiti. Il contesto finanziario dell'accordo è particolarmente complesso, con Dubai che funge da principale centro commerciale degli Emirati e uno dei più importanti lifelines economici per Teheran.

Le banche di Dubai detengono da tempo consistenti depositi collegati all'Iran, molti dei quali sono ora immobilizzati a causa delle sanzioni statunitensi che controllano il sistema globale di compensazione del dollaro. Qualsiasi banca estera che intrattiene rapporti con entità iraniane messe al bando rischia di essere tagliata fuori dalla rete finanziaria americana.

L'11 aprile, una fonte iraniana aveva annunciato che gli Stati Uniti avevano accettato di sbloccare gli asset iraniani congelati in Qatar e in altre banche straniere, ma un funzionario USA aveva subito negato la notizia. Il tutto avviene mentre sono in corso negoziati più ampi tra Teheran e Washington per porre fine alla guerra, conpossibili sviluppi che potrebbero includere il rilascio di decine di miliardi di dollari di entrate petrolifere iraniane bloccate in banche straniere a causa delle sanzioni USA.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dichiarato che i fondi non sarebbero sbloccati in cambio di semplici accordi o incontri, assicurando che il potenziale accordo sia strutturato per garantire che i benefici economici raggiungano Teheran solo se questa adempie ai propri obblighi. Né le autorità iraniane né la Casa Bianca hanno finora commentato ufficialmente le indiscrezioni sull'accordo Emirati-Iran,data la sensibilità della questione. Le fonti hanno preferito rimanere anonime, enfatizzando la delicatezza delle informazioni.

L'intesa potrebbe rappresentare una svolta cruciale per la stabilità del Golfo, separando gli interessi di sicurezza degli Emirati dal più ampio conflitto tra USA e Iran, e aprendo la strada a una possibile de-escalation regionale. Tuttavia, il successo dell'accordo dipenderà dalla capacità delle parti di mantenere gli impegni e dalla reazione degli altri attori internazionali coinvolti nella regione





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