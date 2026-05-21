Accordo segreto tra Eswatini e Stati Uniti sui deportati sfidato in tribunale dagli attivisti

Attivisti e avvocati stanno contestando un accordo secretato tra il governo dell'Eswatini e l'amministrazione Trump per l'accettazione di migranti deportati da paesi terzi, affermando che viola la costituzione nazionale. Diciannove migranti sono attualmente detenuti in un carcere nel paese, mentre i tribunali esaminano la legalità dell'accordo da cinque milioni di dollari.

Attivisti e avvocati stanno sfidando un accordo segreto tra il governo dell' Eswatini e l'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardante l'accettazione di migranti deportati da paesi terzi.

L'udienza presso il tribunale di Mbabane è stata rinviata, ma la protesta continua fuori dalle aule giudiziarie. Il ricorrente principale, l'avvocato Mzwandile Masuku, si è rivolto ai manifestanti che chiedono il rispetto della costituzione nazionale e dei diritti umani. Gli attivisti sostengono che l'accordo sia incostituzionale e violi i principi fondamentali della giustizia.

Secondo tre fonti governative di alto livello che hanno conoscenza dei dettagli, il primo ministro Russell Dlamini ha incontrato in privato la rappresentante dell'ambasciata americana Caitlin Piper a metà febbraio dello scorso anno per discutere della proposta. Dlamini ha portato la proposta al re Mswati III, che ha celebrato quarant'anni di regno della nazione montuosa del sud dell'Africa ad aprile.

Il re ha ascoltato e ha immediatamente accettato di ospitare i deportati, secondo due delle fonti, che hanno descritto colloqui riservati precedentemente non segnalati. La velocità dell'accordo, in base al quale diciannove migranti sono stati finora detenuti in un carcere a sud della capitale Mbabane, riflette la forte volontà dell'Eswatini di mantenere felice il suo partner americano. Il portavoce del re Mswati, Percy Simelane, ha dichiarato a Reuters che il monarca ha abbracciato l'accordo come contributo dell'Eswatini all'ordine mondiale.

Gli Stati Uniti erano il più grande donatore esterno singolo dell'Eswatini nel 2024, secondo le cifre dell'assistenza ufficiale allo sviluppo americano, con una grande quota di aiuti destinata ai programmi su HIV e AIDS. Il regno senza sbocco sul mare di 1,2 milioni di abitanti ha uno dei tassi di HIV più alti al mondo.

In cambio dell'ospitalità di fino a centosessanta deportati, l'Eswatini, dove un terzo della popolazione vive al di sotto della linea di povertà della Banca mondiale di 2,15 dollari al giorno, doveva ricevere 5,1 milioni di dollari, secondo una copia trapelata dell'accordo vista da Reuters. Tuttavia, l'accordo per accogliere i deportati da nazioni che vanno da Cuba e Giamaica a Cambogia e Laos si è rivelato controverso, nonostante i poteri estesi del re, suscitando proteste pubbliche insolite.

Ci sono state piccole ma rare proteste a luglio fuori dal carcere dove risiedono i deportati. Due avvocati stanno sfidando la legalità dell'accordo nei tribunali locali, affermando che viola la costituzione dell'Eswatini in diversi modi.

Le violazioni costituzionali includono il bypass del parlamento e la detenzione dei deportati senza accuse, poiché la costituzione stabilisce che devono essere rilasciati dopo quarantotto ore, il rifiuto di concedere loro accesso a un avvocato e il fatto che non hanno commesso alcun crimine sul territorio dello Swaziland. L'avvocato dei deportati, Sibusiso Nhlabatsi, ha dichiarato a Reuters che il governo dell'Eswatini si è messo in una situazione difficile da cui non sa come uscire.

Ha sottolineato che l'Eswatini è considerata il bambino d'oro dell'Africa dagli Stati Uniti e che il paese ha voluto rimanere nei suoi buoni propositi. Dopo mesi di tentativi, Nhlabatsi ha vinto un caso in tribunale il dieci aprile che concedeva ai detenuti il diritto a un avvocato, ma le autorità carcerarie non hanno ancora concesso accesso, ha affermato.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha rifiutato di rispondere a domande specifiche ma ha dichiarato che rimane saldo nell'impegno di terminare l'immigrazione illegale e massiccia e rafforzare la sicurezza dei confini americani. A luglio dello scorso anno, i primi cinque deportati sono arrivati. Successive ondate hanno portato diciannove persone finora, due delle quali sono state rilasciate e rimpatriate.

Secondo le tre fonti governative e tre fonti diplomatiche, solo il re, la regina madre Ntfombi e il primo ministro Dlamini sapevano dell'accordo fino all'arrivo dei migranti. Simelane ha spiegato che portare i deportati americani in Eswatini riguardava la sicurezza e doveva iniziare da dove è iniziato, con il resto delle strutture del sistema che avrebbe dovuto imparare della decisione in seguito.

Due delle fonti diplomatiche e una fonte governativa hanno affermato che quando i 5,1 milioni di dollari sono arrivati nelle casse dello stato, nessuno, incluso il ministro delle finanze, sapeva a cosa fossero destinati. A differenza del Sud Africa vicino, l'Eswatini ha mantenuto buone relazioni con gli Stati Uniti e il paese ha ricevuto condizioni relativamente generose secondo un accordo sanitario firmato con Washington a dicembre, che aiuta a sostenere un sistema sanitario che scricchiola.

Su quattordici paesi africani che hanno firmato accordi sanitari bilaterali con gli Stati Uniti a dicembre per sostituire l'USAID smantellato, l'Eswatini ha ricevuto la spesa pro capite più alta di 205 milioni di dollari





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