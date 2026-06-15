Accordo Stati Uniti-Iran: cessazione delle ostilità, riapertura dello Stretto di Hormuz e轨轨道 nuclear freeze

Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti, Iran e Pakistan prevede la fine immediata e permanente delle operazioni militari, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il congelamento del programma nucleare iraniano in cambio di sblocco di asset e revoca delle sanzioni.

Il memorandum d'intesa annunciato da Stati Uniti e Iran , con la mediazione del Pakistan , prevede la cessazione immediata e permanente di tutte le operazioni militari, inclusa quella in Libano, a partire da lunedì sera.

La firma del documento avverrà venerdì in Svizzera e, contestualmente, gli Stati Uniti revocheranno il blocco navale sui porti iraniani mentre lo Stretto di Hormuz verrà riaperto a tutte le navi commerciali, con il traffico regolamentato dall'Iran in coordinamento con l'Oman. Sul piano nucleare, l'Iran si impegna a congelare ogni attività, arrestando l'arricchimento di uranio e l'espansione degli impianti, e a non produrre né acquisire armi nucleari.

In cambio, gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni,waveranno quelle petrolifere per un periodo definito e sbloccheranno 25 miliardi di dollari di asset iraniani congelati, anche attraverso trasferimenti diretti e linee di credito. Inoltre, Washington e i suoi alleati regionali prepareranno un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran da negoziare nei successivi 60 giorni, al termine dei quali tutte le sanzioni Usa e Onu saranno rimosse secondo un calendario concordato.

Le trattative su temi più complessi, come il programma nucleare definitivo e le sanzioni, continueranno per due mesi. Il presidente Trump ha sottolineato che non c'è urgenza nel rimuovere il materiale nucleare iraniano e che gli ispettori avranno un ruolo robusto, mentre il senatore Graham ha ribadito la necessità dell'approvazione congressuale per qualsiasi accordo finale.

Il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato che le forze israeliane rimarranno nelle zone di sicurezza conquistate in Libano, Siria e Gaza, e il ministro degli esteri iraniano Araqchi ha sottolineato la responsabilità degli Stati Uniti nel far rispettare la fine degli attacchi israeliani in Libano, dove anche il gruppo Hezbollah deve cessare le ostilità verso Israele





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