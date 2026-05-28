Accordo Stati Uniti-Iran per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di Hormuz

Fonti rivelano un accordo tra Stati Uniti e Iran per prolungare di 60 giorni il cessate il fuoco e revocare le restrizioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz, con possibili implicazioni per i mercati energetici globali

Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e revocare le restrizioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz, stando a fonti vicine alla questione.

L'intesa, se approvata dalle leadership di Washington e Teheran, rappresenterebbe il passo più significativo verso la pace da quando il conflitto è iniziato il 28 febbraio. L'accorso prevede la specifica di una navigazione senza ostacoli nello Stretto di Hormuz, la revoca del blocco statunitense dei porti iraniani e l'allentamento di alcune sanzioni sulle vendite di petrolio iraniano.

La notizia ha fatto calare i prezzi del petrolio per la speranza di una riapertura di questa cruciale via di transito per circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas naturale liquefatto. Tuttavia, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha ancora approvato il testo dell'accordo e i media statali iraniani hanno dichiarato che non è stato finalizzato o confermato.

Il Medio Oriente rimane in una situazione di estrema tensione, con episodi di violenza che mettono a repentaglio la stabilità del cessate il fuoco. Le forze statunitensi hanno abbattuto cinque droni da attacco iraniani e colpito una stazione di controllo a terra nella città portuale di Bandar Abbas, da cui era pronto a decollare un sesto drone. Subito dopo, le forze kuwaitiane hanno intercettato un missile balistico diretto verso il paese, che ospita una grande base militare statunitense.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha rivendicato l'attacco alla base statunitense ritenuta responsabile dell'azione a Bandar Abbas, avvertendo che ogni ripetizione porterà a una risposta più determinata. Il Kuwait ha condannato l'attacco e chiesto all'Iran di cessare immediatamente quella che considera una seria escalazione. La violenza di questa settimana è coincisa con la festività musulmana dell'Eid al-Adha, celebrata in tutta la regione, dove molti paesi sono coinvolti nel conflitto.

Il mediatore Pakistan ha annunciato che il suo ministro degli Esteri, Ishaq Dar, incontrerà il segretario di Stato statunitense Marco Rubio a Washington, anche se il significato della visita non è chiaro. Nel frattempo, le ostilità tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall'Iran, continuano senza tregua. Israele ha colpito infrastrutture di militanti filo-iraniani nella città meridionale di Tiro e condotto un attacco a Beirut, causando lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone.

L'esercito libanese ha riferito che un attacco ha ucciso uno dei suoi soldati. Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Oman di non associarsi a iniziative con l'Iran per imporre un pedaggio nello Stretto di Hormuz e Trump mercoledì ha minacciato di bombardare il paese, nonostante i legami economici e militari tra i due paesi. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che l'ambasciatore dell'Oman gli ha assicurato che non ci sono piani per imporre tali pedaggi.

L'Oman non ha menzionato l'idea di un controllo congiunto dello Stretto con l'Iran, precisando di aver discusso solo di libertà di navigazione. Teheran ha espresso solidarietà all'Oman dopo quelle che ha definito minacce da parte di funzionari statunitensi





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