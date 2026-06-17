Accordo storico Iran-USA: fine della guerra, revoca delle sanzioni e piano di sviluppo da 300 miliardi

Un memorandum d'intesa tra Teheran e Washington sancisce la fine immediata delle ostilità, il ritiro delle forze statunitensi, la revoca del blocco navale e di tutte le sanzioni, oltre a un massiccio piano di ricostruzione economica. L'accordo finale, da negoziare in 60 giorni, sarà sottoposto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

Il Memorandum d'intesa tra la Repubblica islamica dell' Iran e gli Stati Uniti segna una svolta storica nelle relazioni bilaterali, sancendo la cessazione immediata e permanente delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano.

Le due parti si impegnano a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale reciproca, astenendosi da qualsiasi interferenza negli affari interni. Il testo prevede la negoziazione di un accordo definitivo entro 60 giorni, prorogabile, e stabilisce una serie di obblighi concreti. Gli Stati Uniti dovranno revocare il blocco navale, ritirare le forze dalle zone limitrofe entro 30 giorni e porre fine a tutte le sanzioni, incluse quelle dell'ONU e le misure unilaterali.

Parallelamente, l'Iran si impegna a ripristinare il transito navale nel Golfo Persico ai livelli prebellici, neutralizzando le mine e rimuovendo ostacoli tecnici. Un piano di riabilitazione economica da 300 miliardi di dollari, finanziato dagli USA e dai partner regionali, sarà definito entro 60 giorni. L'Iran ribadisce il suo impegno a non sviluppare armi nucleari, mentre le questioni nucleari saranno affrontate nell'accordo finale.

Nel periodo transitorio, le parti manterranno lo status quo: l'Iran limiterà il suo programma nucleare e gli USA non imporranno nuove sanzioni né aumenteranno la presenza militare. Gli Stati Uniti forniranno anche deroghe per le esportazioni di petrolio e servizi correlati, sbloccheranno i fondi iraniani congelati e rilasceranno le licenze necessarie. Verrà creato un meccanismo di attuazione per supervisionare il rispetto degli impegni. Una volta ottenute garanzie sull'avvio delle misure chiave, i negoziati proseguiranno per definire i punti rimanenti.

L'accordo finale sarà ratificato attraverso una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, garantendo una cornice internazionale solida e verificabile





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