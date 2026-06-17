Accordo storico tra Iran e Stati Uniti: 14 punti per la pace

Un memorandum d'intesa in 14 punti tra Iran e Stati Uniti prevede la fine delle ostilità, l'impegno a non produrre armi nucleari e la revoca delle sanzioni. Le parti si impegnano a rispettare la sovranità reciproca e a negoziare un accordo definitivo.

Un documento di 14 punti, ancora privo di conferme ufficiali da Washington e Teheran, delinea un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto.

Il testo, ottenuto da fonti diplomatiche, prevede l'impegno reciproco a non produrre armi nucleari e la progressiva revoca delle sanzioni statunitensi, accompagnata da un piano di sostegno economico. Le due parti si impegnano inoltre a non intraprendere azioni ostili e a rispettare la sovranità territoriale dell'altro. L'accordo finale confermerà le disposizioni del memorandum, che funge da base per negoziati più ampi.

Tra i punti salienti, l'articolo 4 riguarda la ripresa della navigazione nel Golfo Persico entro 30 giorni, con l'impegno iraniano a rimuovere ostacoli tecnici e mine. Gli Stati Uniti, dal canto loro, si impegnano a creare un piano regionale per la sicurezza e a revocare tutte le sanzioni ONU e IAEA entro un calendario concordato. Le questioni nucleari, incluso il destino del materiale arricchito, saranno affrontate in un accordo finale.

Viene istituito un meccanismo di attuazione per sovrintendere al rispetto dell'intesa, con scadenze precise per ogni fase. Immediatamente dopo la firma, gli Stati Uniti rilasceranno i fondi iraniani bloccati e tutti i permessi necessari, inclusi quelli bancari e assicurativi. Le parti manterranno lo status quo senza nuove sanzioni o rafforzamenti militari. Successivamente, avviati i negoziati per un accordo definitivo, il memorandum stabilisce un periodo massimo per la conclusione.

Questo sviluppo potrebbe segnare una svolta nei rapporti tra i due paesi, dopo anni di tensioni e sanzioni, aprendo la strada a una stabilizzazione regionale. Le trattative proseguiranno nelle prossime settimane con la mediazione di attori internazionali





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