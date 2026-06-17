Accordo su case di comunità: medici di famiglia obbligati fino a 6 ore settimanali

Il governo, i sindacati e le Regioni hanno trovato un'intesa per evitare che le case di comunità finanziate dal Pnrr restino vuote. I medici di famiglia dovranno garantire un impegno fino a 6 ore settimanali nei presidi sanitari, con una distribuzione equa tra i professionisti e la presenza minima di un medico per struttura. L'acconto soddisfa le categorie e preserva l'operato del ministero della Salute.

Alla fine le case di comunità non resteranno vuote. Il governo, i sindacati e le Regioni sono riusciti a trovare un accordo sull'impegno che i medici di famiglia dovranno assicurare ai presidi sanitari finanziati con il Pnrr .

C'era tempo fino al 30 giugno prima che scattasse la tagliola e loal decreto legge aveva fatto pensare al peggio. Ma le parti hanno raggiunto un'intesa che soddisfa le categorie del settore e salva la faccia all'esecutivo e, soprattutto, al ministro della Salute. L'appuntamento per tutti era al ministero della Salute. I sindacati Fimmg, Smi e Snami e Marco Alparone, presidente del Comitato di settore Regioni-Sanità, sono stati ricevuti al capo di gabinetto del dicastero, Marco Mattei.

Il ministro Schillaci, dopo il ritiro del decreto legge, è dovuto venire incontro alle richieste del settore per non aprire case di comunità deserte. L'unica richiesta che il ministro ha avanzato era quella di trovare una cornice nazionale perché "i cittadini hanno diritto a una sanità che non dipende dal codice postale". L'impasse si è risolto con l'annuncio da parte del Comitato di settore Regione-Sanità dell'atto di indirizzo propedeutico al rinnovo dell'accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale.

In sostanza, i medici saranno obbligati a garantire nelle case di comunità "fino a un massimo di 6 ore settimanali, per 48 settimane annue". Un impegno, precisa l'atto di indirizzo, che "si somma in via residuale all'obbligo per i medici già a rapporto orario di coprire i turni notturni, festivi e del sabato, se richiesto dall'azienda sanitaria". Sarà infatti compito delle singole aziende sanitarie "determinare il proprio fabbisogno" prevedendo una distribuzione equa tra i medici.

Ogni casa di comunità dovrà sempre assicurare la presenza di almeno un medico





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Case Di Comunità Medici Di Famiglia Pnrr Accordo Ministero Della Salute Ore Settimanali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il bilancio del PNRR: un impatto economico consistente ma non enormeIl piano di riforme e investimenti finanziato con fondi europei sta per concludersi e ha avuto effetti virtuosi sul funzionamento della burocrazia, velocizzando alcuni processi e migliorando le capacità di alcune amministrazioni.

Read more »

Emergenze sociali in Italia: povertà, salute, lavoro e salute mentaleIl testo descrive le gravi condizioni di povertà e fragilità che affliggono molte persone in Italia, sottolineando come la povertà non sia più una condizione temporanea ma strutturale e permanente. I dati relativi alle persone assistite dalla Caritas sono impressionanti, con un aumento del 48% in dieci anni e la presenza di almeno 147 mila bambini e ragazzi che crescono in condizioni di difficoltà economica, educativa e sociale. Inoltre, la povertà tra gli anziani e la fragilità sanitaria sono in aumento, con un aumento del 191% degli over 65 assistiti dalla Caritas e una percentuale del 15,4% degli utenti. Il testo sottolinea anche la necessità di una strategia nazionale sulle grandi emergenze sociali e la necessità di una presa in carico più efficace delle persone fragili.

Read more »

Piano casa, 1,2 miliardi del Pnrr a Cdp per edilizia socialeEmendamento dei relatori, Cassa costituirà 'Patrimonio casa' (ANSA)

Read more »

Piano casa, arriva un miliardo del Pnrr per gli alloggi dei lavoratoriA stabilirlo è un emendamento dei relatori: la rimodulazione dei fondi che andranno a Cdp è in attesa del via libera europeo

Read more »