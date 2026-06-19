Accordo tra Stati Uniti e Iran: la guerra si conclude con un'intesa

La guerra tra Stati Uniti e Iran si conclude con un accordo che promette di riportare stabilità in Medio Oriente e nei mercati energetici globali. La firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran ha aperto la strada alla riapertura immediata dello Stretto di Hormuz e alla fine del blocco americano dei porti iraniani.

La guerra tra Stati Uniti e Iran si conclude con un accordo che promette di riportare stabilità in Medio Oriente e nei mercati energetici globali.

La firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran ha aperto la strada alla riapertura immediata dello Stretto di Hormuz e alla fine del blocco americano dei porti iraniani, due misure fondamentali per il ritorno alla normalità dei flussi petroliferi nella regione. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha annunciato l'entrata in vigore dell'intesa, sottolineando che il protocollo produrrà effetti immediati.

L'Iran riaprirà il passaggio marittimo attraverso cui transita una quota rilevante del petrolio mondiale, mentre gli Stati Uniti elimineranno le restrizioni che hanno colpito le attività portuali iraniane durante il conflitto. Donald Trump ha sottoscritto il testo durante il G7 di Versailles, mentre da Teheran sono state diffuse le immagini del presidente iraniano Masoud Pezeshkian impegnato nella firma del memorandum.

Nei prossimi sessanta giorni le delegazioni dei due Paesi dovranno trasformare il documento in un'intesa operativa e definire i meccanismi di verifica legati soprattutto al programma nucleare iraniano. Trump ha sostenuto che l'accordo abbia già contribuito a ridurre il prezzo del petrolio e dei carburanti, ammettendo però che tra le ragioni che lo hanno spinto a chiudere il conflitto c'era anche il timore di una crisi economica.

Il presidente ha sostenuto di non voler vedere una catastrofe economica e di non voler passare alla storia come Herbert Hoover, il presidente associato al crollo di Wall Street del 1929 e alla Grande depressione. Una dichiarazione che ha alimentato le critiche di una parte del fronte conservatore americano, secondo cui la Casa Bianca avrebbe abbandonato la linea più dura verso Teheran per evitare contraccolpi sui mercati e sul costo dell'energia.

La guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha offerto una lettura diametralmente opposta dell'intesa, sostenendo che i negoziatori di Teheran abbiano agito con sincera preoccupazione e buona volontà, mentre sarebbe stato Trump mosso dalla disperazione a utilizzare ogni tipo di leva pur di arrivare alla firma del memorandum. Parole che trasformano l'accordo in una battaglia politica anche sul piano della comunicazione.

Se Washington presenta l'intesa come il risultato della pressione militare ed economica esercitata sull'Iran, Teheran sostiene invece che siano stati gli Stati Uniti a cedere di fronte ai costi sempre più pesanti della guerra. Khamenei ha comunque confermato di avere autorizzato il percorso negoziale sostenuto dal presidente Pezeshkian, precisando però che l'Iran non accetterà eventuali pretese eccessive da parte americana.

La guida suprema ha inoltre avvertito che i futuri colloqui diretti tra le due delegazioni non significheranno l'accettazione della posizione del nemico, segnalando come la diffidenza reciproca resti elevata nonostante la firma del memorandum. L'intesa apre quindi una nuova fase, ma non cancella le profonde divergenze che continuano a separare Washington e Teheran. La riapertura di Hormuz e il ritorno del petrolio iraniano sui mercati rappresentano i primi effetti concreti dell'accordo.

Molto più complesso sarà verificare se la tregua diplomatica riuscirà a trasformarsi in una pace duratura





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