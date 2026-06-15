Accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz

La leadership iraniana e l'Amministrazione Trump hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz, provocando una pioggia di critiche da parte di alcuni membri del partito repubblicano, scetticismo da parte degli alleati e preoccupazioni sull'applicazione dell'accordo.

L'Amministrazione Trump e la leadership iraniana hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Hormuz, una mossa che ha portato sollievo significativo ai mercati mondiali.

Tuttavia, mentre l'accordo offre all'amministrazione Trump l'opportunità di uscire da un conflitto che si è sempre rivelato impopolare tra il pubblico americano, esponendo anche Trump a critiche da parte di suo partito, scetticismo da parte di alleati e domande sul fatto che il patto tenga. Dal lunedì, alcuni





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Guerra Iran-U.S. Stretto Di Hormuz Accordo Tra Stati Uniti E Iran Pace Nel Medio Oriente

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