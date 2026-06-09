Durante il vertice NB8 a Tallinn, Ucraina e Lettonia hanno firmato un accordo di cooperazione sui droni che prevede lo scambio di tecnologie e la co-produzione. Il presidente Zelenskiy ha sottolineato il valore dell'esperienza bellica ucraina, mentre il Cremlino ritiene l'Europa non ancora pronta a mediare la pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato la firma di un accordo con la Lettonia sulla cooperazione nel campo dei droni durante il vertice NB8 (Paesi nordici e baltici) tenutosi a Tallinn, Estonia.

L'intesa prevede l'invio immediato di esperti ucraini in unità anti-drone in Lettonia, lo scambio di tecnologie e la co-produzione di sistemi difensivi. Zelenskiy, reduce da un incontro a Londra con i leader di Regno Unito, Francia e Germaniache si sono detti pronti a sostenere colloqui per il cessate il fuoco, ha sottolineato come l'esperienza bellica ucraina nel settore dei droni possa rafforzare la sicurezza dei partner europei.

Il primo ministro lettone Andris Kulbergs ha evidenziato che i droni sono responsabili della stragrande maggioranza delle perdite russe in Ucraina e che l'accordo consentirà alla Lettonia di acquisire know-how tecnologico e opportunità di co-produzione. Parallelamente, il Cremlino ha dichiarato che l'Europa non è ancora pronta a mediare nel processo di pace, mentre gli Stati Uniti guidano i colloqui per porre fine al conflitto, ora offuscato dalla crisi in Medio Oriente.

L'iniziativa lettone è la sesta a aderire al programma di cooperazione sui droni lanciato da Kiev, che punta a estendere le competenze ucraine a tutta Europa. Zelenskiy ha ribadito l'impegno a proteggere i cieli dei paesi伙伴, dopo episodi recenti di intrusioni di droni negli spazi aerei baltiche, probabilmente causate da interferenze elettroniche russe.

Il comunicato congiunto del vertice NB8 ha accolto con favore la cooperazione su droni e tecnologie collaudate in battaglia, inclusa la condivisione di dati e la co-produzione con l'Ucraina. La notizia, tradotta automaticamente, riflette la strategia ucraina di Convertire l'esperienza militare in influenza diplomatica mentre la comunità internazionale discute di possibili negoziati di pace





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