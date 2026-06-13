Accordo USA-Iran, firma a distanza nelle prossime ore. Tensione nello Stretto di Hormuz e raid israeliani in Libano

Un memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sta per essere firmato a distanza dopo la finalizzazione del testo, ma non include il nucleare. Contemporaneamente, incidenti marittimi nello Stretto di Hormuz, blocco navale americano e colloqui tra Iran, Russia e Cina. Israele colpisce Hezbollah in Libano mentre si preparano i funerali di Khamenei.

Il governo pakistano ha annunciato di aver raggiunto un testo definitivo e concordato per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, con la firma che avverrà a distanza nelle prossime ore o nei giorni successivi.

Secondo il premier Shehbaz Sharif, il Pakistan si prepara alla firma elettronica seguita da colloqui tecnici la settimana prossima. Il memorandum d'intesa, però, non affronta ancora la questione nucleare e non sarà siglato domani, come precisato dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei.

Parallelamente, le tensioni nella regione rimangono alte: le forze statunitensi hanno abbattuto diversi droni iraniani che cercavano di colpire navi commerciali nello Stretto di Hormuz, mentre una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato nella stessa area. L'Iran starebbe inoltre intensificando lo sforzo per sigillare i suoi siti di uranio, rendendo più difficile l'accesso alle scorte, e secondo la CNN gli Stati Uniti potrebbero pianificare un'azione di terra per recuperare il materiale, anche se il presidente Trump frenerebbe.

Sul fronte diplomatico, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito il blocco navale contro l'Iran, esortando tutte le navi mercantili a conformarsi agli ordini delle forze statunitensi. Intanto, il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha incontrato a Teheran gli ambasciatori di Russia e Cina per discutere gli ultimi sviluppi della bozza di memorandum, confermando il proseguimento della cooperazione strategica tra i tre paesi.

Infine, le autorità israeliane hanno annunciato raid nel sud del Libano dopo l'evacuazione di venti località, tra cui Nabatiyeh, sostenendo di aver colpito oltre settanta posizioni di Hezbollah e di aver eliminato terroristi identificati nella zona. Inoltre, la tv di Stato iraniana ha comunicato che i funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un raid di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, si terranno il 9 luglio a Mashad, con cerimonie di commemorazione a Teheran a partire dal 4 luglio





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accordo USA Iran Memorandum Islamabad Stretto Hormuz Blocco Navale Raid Libano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump ferma l’attacco all’Iran all’ultimo minuto: “Accordo vicino”Tensione altissima sullo Stretto di Hormuz: Trump stoppa il raid e punta alla firma

Read more »

Stretto di Hormuz, nucleare e fondi congelati: ecco cosa prevede l’intesa con l’IranAxios rivela alcuni dettagli dell’accordo annunciato da Trump. Mancherebbe però ancora il via libera da parte della Guida Suprema iraniana

Read more »

Bozza intesa Usa-Iran: Hormuz, Libano e nucleare sul tavoloTrump annuncia la fine della guerra: ecco cosa prevede la bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran su Hormuz e nucleare.

Read more »

Accordo di pace Stati Uniti-Iran quasi raggiunto, ma tensioni militari persistono nello Stretto di HormuzLe parti hanno concordato un testo preliminare per porre fine al conflitto, con la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca delle sanzioni in cambio di impegni sul nucleare. Tuttavia, nuovi scontri aerei e divergenze con Israele minano l'intesa.

Read more »