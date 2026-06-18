Accordo USA-Iran firmato al G7: cessazione delle ostilità e riapertura dello Stretto di Hormuz

Il presidente Donald Trump ha firmato un memorandum d'intesa con l'Iran durante il vertice G7 a Versailles, alla presenza del presidente francese Macron. L'accordo di 14 punti prevede la fine delle operazioni militari, la revoca del blocco navale e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Trump definisce l'intesa un muro contro le armi nucleari, mentre l'Iran ribadisce il suo impegno a non sviluppare armi atomiche. Prevista anche una ricostruzione economica da 300 miliardi di dollari.

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato personalmente una copia dell'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra nel corso di un vertice del G7 a Versailles.

La firma è avvenuta mentre era seduto a tavola con il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte. Il momento è stato celebrato da Macron con le parole Bravo, ottimo lavoro. L'accordo, un memorandum d'intesa in 14 punti, prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusa la situazione in Libano.

Gli Stati Uniti revocheranno immediatamente il blocco navale contro l'Iran e si impegneranno a ritirare le proprie forze dalle vicinanze dell'Iran entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo definitivo. L'Iran, da parte sua, si impegna a garantire il transito sicuro e gratuito delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz, avviando operazioni di sminamento e dialogando con l'Oman per l'amministrazione dello stretto. Per quanto riguarda il programma nucleare, Teheran riafferma che non acquisirà né svilupperà armi nucleari.

La gestione dell'uranio arricchito avverrà tramite un meccanismo che sarà concordato tra i due paesi. Durante la fase transitoria, l'Iran manterrà l'attuale status quo del suo programma nucleare, gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e non schiereranno ulteriori forze nella regione. Il presidente Trump ha definito l'accordo un muro contro le armi nucleari.

Il memorandum, ufficialmente intitolato Memorandum d'intesa di Islamabad tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica islamica dell'Iran, prevede anche la negoziazione di un accordo finale entro 60 giorni, prorogabile di comune accordo. Inoltre, gli Stati Uniti, insieme ai partner regionali, si impegnano a elaborare un piano di ricostruzione e sviluppo economico per l'Iran del valore di almeno 300 miliardi di dollari, con meccanismi di attuazione da definire entro lo stesso termine.

La Casa Bianca ha pubblicato un video della firma, condiviso sui social dal presidente francese. L'accordo mira a riaprire lo Stretto di Hormuz e ad allentare alcune restrizioni finanziarie sull'Iran, segnando un passo significativo verso la pace nella regione dopo il conflitto iniziato lo scorso 28 febbraio





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