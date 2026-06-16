Accordo USA-Iran: fondo da 300 miliardi per la ricostruzione, già impegnata oltre la metà della somma

Un fondo privato da 300 miliardi di dollari, previsto nell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran, mira a stimolare gli investimenti nel paese persiano. Più della metà della somma è già stata impegnata da aziende internazionali. Il meccanismo, distinto dalle trattative sulle sanzioni, prevede finanziamenti per la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate dal conflitto e sarà operativo solo dopo la firma dell'accordo finale. La proposta è nata dopo il rifiuto statunitense di una richiesta di risarcimento di 400 miliardi di dollari.

Il conflitto tra Stati Uniti e Iran, iniziato con gli attacchi del 28 febbraio scorso, potrebbe volgere al termine grazie a un'intesa quadro che prevede anche la creazione di un fondo privato da 300 miliardi di dollari per rilanciare l'economia iraniana.

Secondo una fonte anonima ma informata sui dettagli, più della metà di questa somma è già stata impegnata da aziende di diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, nazioni del Golfo, Asia, Sud America e Africa. Il meccanismo finanziario, che non prevede denaro pubblico o aiuti a fondo perduto, nasce come strumento incentivante per entrambe le parti a concluere un accordo finale.

Parallelamente, gli Stati Uniti hanno respinto la richiesta iniziale iraniana di 400 miliardi di dollari a titolo di risarcimento per i danni di guerra, spingendo invece verso la formula del fondo per la ricostruzione e lo sviluppo. Il piano, che sarà formalizzato con un memorandum d'intesa valido 60 giorni, prevede che i Paesi regionali contribuiscano tramite prestiti, linee di credito o finanziamenti diretti per ricostruire infrastrutture danneggiate, come lo stabilimento siderurgico di Mobarakeh, raffinerie e aeroporti.

L'Iran, nonostante le immense riserve di gas e petrolio e una popolazione giovane e istruita, è rimasto ai margini degli investimenti internazionali per decenni a causa delle sanzioni. Il fondo è distinto dalle trattative sulla revoca delle sanzioni e sul rilascio degli asset congelati all'estero, e diventerà operativo solo dopo la firma dell'accordo finale.

Le autorità iraniane e pakistane, coinvolte come mediatori, non hanno commentato, mentre la Casa Bianca ha fatto riferimento alle dichiarazioni del Vicepresidente JD Vance, che ha legato l'accesso al fondo alla Accettazione da parte dell'Iran di condizioni stringenti sul programma nucleare e sulle ispezioni. I dettagli gestionali del fondo sono ancora da definire, mentre sono stati citati impegni da parte di aziende sudcoreane, giapponesi, singaporiane, malesi e statunitensi.

Nei prossimi due mesi, i negoziatori lavoreranno su più fronti, incluso quello nucleare, regionale e delle sanzioni, per trasformare il memorandum in un accordo vincolante





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