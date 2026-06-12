Accordo USA-Iran imminente, crisi umanitaria in Libano e tensioni con Israele

Un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran si profila all'orizzonte, con firma prevista a breve, mentre l'ONU denuncia attacchi a ospedali in Libano. Israele vede l'intesa come negativa e potrebbe opporsi.

Le dinamiche geopolitiche mediorientali sono in rapida evoluzione con l'avvicinarsi di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran , evento che potrebbe avere ripercussioni significative su tutto il quadro regionale.

Secondo quanto riportato da fonti diplomatiche e dal presidente Donald Trump su Truth Social, la firma di un memorandum d'intesa potrebbe avvenire già nel weekend o lunedì. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha confermato che la firma iniziale avverrà in formato digitale non appena completate le fasi finali dei negoziati, rimarcando però che la semplice intesa non implica automaticamente lo sblocco dei fondi congelati per Teheran.

Parallelamente, il quadro umanitario in Libano si aggrava: l'ONU ha espresso profonda preoccupazione per gli attacchi a strutture ospedaliere, citando in particolare l'episodio del 12 marzo presso l'ospedale Hiram a Tiro, che ha ferito dieci operatori sanitari e danneggiato edifici e veicoli. Questo è il quinto incidente del genere dall'inizio dell'escalation il 2 marzo, evidenziando un deterioramento sistematico dell'accesso ai servizi essenziali. L'accordo USA-Iran è percepito da Israele come una "pillola amara".

Il premier Benyamin Netanyahu, durante una telefonata con Trump, ha ricevuto la notizia dell'imminente intesa, che il presidente americano ha definito "ottima" e necessaria per porre fine alla guerra. Tuttavia, secondo il report di Axios, Netanyahu potrebbe cercare di ostacolare l'accordo anche dopo la sua entrata in vigore, anche se durante la chiamata sembrava rassegnato all'impossibilità di fermare la firma da parte del presidente USA.

Sul piano economico-strategico, l'Iran ha chiarito che la gestione dello Stretto di Hormuz non tornerà al sistema pre-conflitto: verranno applicate tariffe obbligatorie per i servizi nello stretto, ponendo fine alla gratuità precedentemente garantita. Questo punto è stato confermato come definitivo dai negoziatori iraniani.

La complessità di questi eventi - negoziati nucleari, tensioni israelo-americane, crisi umanitaria in Libano e nuove dinamiche marittime - disegna un momento critico per la stabilità mediorientale, dove ogni sviluppo influenza simultaneamente equilibri diplomatici, sicurezza regionale e condizioni civili





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Israele Libano ONU Accordo Nucleare Stretto Di Hormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La guerra di Israele in Libano sta mettendo una comunità contro l'altraI bombardamenti israeliani contro Hezbollah si ripercuotono su tutta la popolazione, aumentando le divisioni in una società già frammentata

Read more »

Hezbollah fiducioso che Iran insisterà per inclusione Libano in accordo con USAHezbollah si dice fiducioso che l'Iran chiederà l'inclusione del Libano in qualsiasi accordo con gli Stati Uniti, mentre crescono le speranze di un'intesa tra Teheran e Washington.

Read more »

Hormuz e nucleare: cosa prevede l’accordo Usa-Iran e perché Israele resta fuoriLo stretto è il punto più urgente: Teheran potrebbe riaprirlo subito e senza pedaggi, Trump revocherebbe il blocco navale

Read more »

Israele non si ritira dal Libano: sfida aperta all'accordo Usa-IranKatz è chiaro: Israele continuerà le operazioni in Libano, Siria e Gaza. Nessun compromesso con Teheran.

Read more »