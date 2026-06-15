Accordo USA-Iran: lezione amara per gli stati del Golfo e per Israele

L'accordo per fermare la guerra tra USA e Iran ridisegna il Medio Oriente: Teheran sopravvive e si rafforza, la fiducia nel-protettore USA vacilla e i Paesi del Golfo si interrogano sul futuro della sicurezza regionale. L'analisi delle conseguenze strategiche.

Veicoli in una strada di Teheran, Iran , 15 giugno 2026, dopo che funzionari USA e Iran hanno annunciato un accordo per porre fine alla guerra e riaprire lo Stretto di Ormuz.

L'accordo USA-Iran potrebbe fermare le armi, ma non può cambiare il verdetto di più di tre mesi di conflitto. La regione è uscita da una delle crisi più pericolose in decenni con il bilanciamento del potere sostanzialmente immutato, l'Iran politicamente rafforzato e la fiducia del Golfo nella protezione USA profondamente scossa, secondo fonti del Golfo, diplomatici e analisti.

L'Iran rimane una forza formidabile e imbattuta, capace di minacciare gli stati arabi del Golfo e i flussi energetici globali, mentre gli Stati Uniti hanno nuovamente rivelato i limiti del potere militare contro un avversario resiliente. Per Washington, l'accordo offre una via d'uscita da uno scontro costoso che non ha raggiunto i suoi obiettivi più ambiziosi, dalla capitolazione di Teheran allo smantellamento delle sue capacità nucleari e missilistiche. Per l'Iran, equivale a qualcosa di altrettanto significativo: la sopravvivenza.

Dopo aver assorbito i colpi incessanti di USA e Israele, la Repubblica Islamica ne esce provata ma in piedi, preservando sia il suo establishment politico che gran parte del potere contrattuale che ha portato le parti al tavolo.

"Epic Fury" è stata un'epica disastro, secondo Aaron David Miller, ex funzionario e negoziatore USA, riferendosi alla campagna USA-Israele lanciata il 28 febbraio che ha ucciso la Guida Suprema. Il Memorandum d'Intesa, da firmare venerdì, prevede una cessazione delle ostilità di 60 giorni durante la quale le due parti negozieranno un accordo permanente, comprese le dispute sulle scorte di uranio arricchito.

Il colpo più netto, però, si fa sentire negli stati arabi sunniti del Golfo, dove la stabilità dietro decenni di crescita economica è stata bruscamente messa in discussione. Da questo punto di vista, sono i principali perdenti della guerra: spettatori di decisioni che hanno rimodellato il loro panorama di sicurezza, ora lasciati ad assorbire le conseguenze.

L'accordo, secondo le fonti del Golfo, ha già iniziato a rimodellare il pensiero strategico del Golfo, erodendo la fiducia nella protezione USA, consolidando l'Iran come forza regionale duratura e accelerando uno spostamento verso l'accomodamento piuttosto che lo scontro. Una fonte governativa del Golfo è stata blunt: qualsiasi de-escalation è positiva, ma la situazione è inequivocabilmente peggiore di prima della guerra.

L'accordo emergente sembra anche sfavorevole a Israele, secondo tre funzionari israeliani, poiché omette le sue richieste fondamentali, compreso lo smantellamento della capacità di arricchimento dell'Iran e limiti al suo programma missilistico. Israele è stato colto di sorpresa quando il Presidente Trump ha segnalato che un accordo era vicino, evidenziando la sua influenza limitata sui termini.

Il Primo Ministro Netanyahu ha sollevato la questione direttamente con Trump, sottolineando che Israele non era parte dell'accordo e delineando le sue condizioni per un accordo finale: porre fine alle ambizioni nucleari dell'Iran. Il Ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha rifiutato l'accordo, affermando che Israele non ne è vincolato in alcun modo.

L'accordo può porre fine a questa fase del conflitto, dicono le fonti del Golfo, ma non risolve il dilemma strategico che ha esposto: l'Iran rimane una forza potente, lo Stretto di Ormuz è emerso come punto di pressione ricorrente e le ipotesi alla base delle economie del Golfo sembrano più fragili che mai. Per gli stati del Golfo, la campagna USA-Israele ha innescato proprio le conseguenze che temevano da tempo: attacchi iraniani su infrastrutture energetiche e civili e interruzioni a Ormuz, infliggendo un grave colpo economico.

Le capitali del Golfo possono applaudire una pausa nei combattimenti, ma molti traggono una conclusione sobria: né la forza USA né quella israeliana ha rimosso la sfida iraniana, mentre i costi dello scontro sono ricaduti in modo sproporzionato su coloro che sono rimasti in mezzo. Sempre più stati del Golfo stanno capendo che l'Iran è qui per rimanere, che conserva la capacità di turbare l'ordine regionale, secondo lo studioso Fawaz Gerges. Gli stati del Golfo non si fidano dell'Iran.

Avevano sperato che gli Stati Uniti portassero a un cambio di regime. È successo il contrario. Ora sempre più governanti del Golfo si rendono conto che non possono dipendere dagli USA o da Israele per garantire sicurezza o stabilità. Tale riconsiderazione segnala un cambiamento più profondo nel panorama regionale





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