Accordo Usa-Iran mediato dal Pakistan: verso una tregua definitiva?

L'accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe portare a un cessate il fuoco e alla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma le trattative future restano complesse, con nodi cruciali come il nucleare e le sanzioni.

Secondo fonti diplomatiche, Stati Uniti e Iran sarebbero vicini alla firma di un accordo mediato dal Pakistan che potrebbe segnare la fine della prima fase del conflitto iniziato lo scorso febbraio.

L'intesa, ancora in fase di definizione, prevede un cessate il fuoco effettivo e la riapertura dello Stretto di Hormuz, due elementi cruciali per la de-escalation regionale. Tuttavia, gli analisti sottolineano che questo rappresenta solo il primo passo di un processo molto più lungo e complesso. Le trattative si sono intensificate dopo l'operazione Epic Fury, condotta congiuntamente da Stati Uniti e Israele, e il coinvolgimento del Pakistan come mediatore è stato accolto con favore dalla comunità internazionale.

Il premier pakistano Shehbaz Sharif ha indicato il 14 giugno come data probabile per la firma, mentre l'ex presidente Donald Trump si è detto convinto che l'accordo porterà alla libera circolazione nel Golfo Persico. La tregua permetterebbe a Trump di celebrare il suo ottantesimo compleanno con eventi alla Casa Bianca e all'Iran di preparare i funerali di Ali Khamenei, previsti per luglio. Ma la fase successiva, della durata prevista di 60 giorni prorogabili, è considerata dagli esperti molto più difficile.

Almeno cinque punti critici dovranno essere affrontati, tra cui un nuovo accordo sul nucleare iraniano, la gestione dell'uranio altamente arricchito già in possesso di Teheran, la revoca graduale delle sanzioni americane, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la definizione di meccanismi di verifica. Sul fronte nucleare, l'amministrazione Trump vorrebbe presentare l'intesa come superiore a quella del 2015, con l'impegno iraniano a smantellare il programma e a non produrre armi atomiche.

Ma i dettagli tecnici sono ancora vaghi: l'uranio arricchito, sepolto in siti colpiti da attacchi precedenti, dovrebbe essere distrutto in loco o rimosso, ma le modalità non sono chiare. Trump ha accennato alla possibilità di sigillare le aree, mentre funzionari della Casa Bianca ammettono che ci vorrà tempo per definire il processo.

Per quanto riguarda le sanzioni, l'Iran punta allo sblocco di 24 miliardi di dollari in asset congelati, con una prima tranche di 12 miliardi prima dell'avvio dei negoziati finali. Sebbene Trump abbia escluso pagamenti in denaro, il vicepresidente JD Vance ha lasciato intendere che non tutti i fondi saranno sbloccati immediatamente. La complessità di questi negoziati riflette le profonde divergenze tra le parti e la difficoltà di raggiungere una soluzione stabile per la regione





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