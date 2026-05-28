Accordo Usa-Iran per estensione cessate il fuoco, ma Trump deve approvare

Memorandum d'intesa per proroga di 60 giorni del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, con discussioni immediate sulle scorte di uranio arricchito. Il presidente Trump non ha ancora dato il via libera, tra pressioni interne e incertezze politiche.

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, ma il presidente Donald Trump deve ancora approvarlo, secondo quanto riferito da quattro fonti vicine alla questione.

L'accordo prevede che tra i primi punti all'ordine del giorno nei prossimi due mesi vi sia la gestione delle scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran, come anticipato da Axios. L'amministrazione Trump ha più volte annunciato che un accordo per porre fine alle ostilità era imminente, affermazioni ripetutamente smentite o ridimensionate dall'Iran.

Il presidente aveva inizialmente stimato una durata del conflitto di quattro-sei settimane, mentre il conflitto è或 now durato già tre mesi, con dichiarazioni altalenanti su una possibile conclusione a giorni o una prosecuzione a lungo termine. Nel fine settimana le speranze di un accordo sono cresciute dopo che Trump ha annullato i suoi piani personali, rimanendo a Washington e missing il matrimonio del figlio per "circostanze relative al governo".

Tuttavia, domenica un alto funzionario ha sminuito l'idea di un accordo imminente, confermando solo un'intesa di principio sui contorni generali. Il presidente è sotto pressione dei falchi del suo partito, che gli chiedono di non accettare intese che non affrontino subito il programma nucleare iraniano.

Aggiuntiva pressione politica deriva dall'inquietudine degli elettori per l'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare della benzina, fattore che potrebbe penalizzare il partito repubblicano nelle prossime elezioni congressuali, con rischi di perdita del controllo della Camera e forse del Senato. L'obiettivo dichiarato di Trump nella guerra è impedire a Teheran di sviluppare un'arma nucleare usando l'uranio arricchito, benché l'Iran neghi costantemente di avere tali piani.

Il rapporto è stato redatto da Jonathan Landay, Gram Slattery, Steve Holland e Humeyra Pamuk, con editing di Don Durfee e Rod Nickel





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