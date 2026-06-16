Accordo Usa-Iran: riapertura dello Stretto di Hormuz entro venerdì, ma la rimozione delle mine richiederà settimane

Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un'intesa per porre fine al conflitto in Medio Oriente, che include la riapertura dello Stretto di Hormuz. Il presidente Trump ha annunciato la riapertura per venerdì, giorno della firma a Ginevra, ma ha ammesso che la rimozione delle mine potrebbe richiedere tempo. L'Italia valuta la partecipazione alla missione internazionale di sminamento con quattro navi e centinaia di militari, subordinatamente a condizioni politiche.

Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente, un'intesa che prevede anche la riapertura dello Stretto di Hormuz, bloccato dopo l'inizio delle ostilità.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che la riapertura potrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma rimane da risolvere il problema della rimozione delle mine.

"Lo Stretto di Hormuz sarà completamente riaperto a partire da venerdì, giorno della firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti a Ginevra. Non ci saranno pedaggi per le navi", ha dichiarato Trump al G7 a Evian. Il presidente ha anche promesso di rendere pubblico il testo integrale del memorandum: "Lo leggerò integralmente, parola per parola, davanti alle telecamere per evitare interpretazioni distorte. Il punto centrale è che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare".

Riguardo alle mine, Trump ha assicurato che l'Iran le sta rimuovendo, ma senza fornire ulteriori dettagli. La rimozione delle mine è fondamentale per il ritorno alla normalità del traffico marittimo, ma secondo analisti ed esperti di sicurezza l'operazione potrebbe richiedere alcune settimane. Le operazioni di sminamento, condotte da dragamine convenzionali e droni sottomarini, potrebbero durare 40-50 giorni prima che compagnie assicurative, di navigazione e petrolifere si sentano sufficientemente sicure.

Ciò potrebbe bloccare decine di milioni di barili di petrolio, in aggiunta alle forniture già interrotte dal 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. Jakob Larsen, responsabile della sicurezza presso l'associazione marittima Bimco, ha sottolineato: "Continuiamo a ritenere molto rischioso per le navi iniziare i transiti in questo momento. La minaccia delle mine rimane una preoccupazione sia nell'immediato che a lungo termine".

Secondo la Defense Intelligence Agency, l'Iran possiede tra 5.000 e 6.000 mine navali, ma non è chiaro quante siano state piazzate nello stretto. L'intelligence statunitense ritiene che ne siano state usate almeno una decina, confermato anche dal segretario di Stato Marco Rubio. Una nota della marina tedesca ha riportato l'individuazione di mine in quattro punti intorno allo stretto, basandosi su informazioni da Stati Uniti e Regno Unito.

L'Italia potrebbe partecipare alla missione internazionale di sminamento, inviando quattro navi militari (due cacciamine già a Gibuti, una nave di supporto logistico e una di scorta) e 400-500 militari. Tuttavia, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato che servono precondizioni: pace, accettazione da tutte le parti e autorizzazione parlamentare. Tecnicamente, l'Italia è già pronta, con i cacciamine Rimini e Crotone impegnati in addestramento a Gibuti





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stretto Di Hormuz Iran Stati Uniti Donald Trump Sminamento Mine Navali Ginevra G7 Evian Italia Missione Internazionale Petrolio Sicurezza Marittima

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accordo di pace Stati Uniti-Iran annunciato dal Pakistan, Trump autorizza riapertura Stretto di HormuzIl Pakistan, come mediatore, annuncia la raggiunta intesa di pace tra Stati Uniti e Iran con cessazione immediata delle operazioni militari, inclusi i fronti in Libano. Il premier pachistano Shehbaz Sharif ringrazia Qatar, Arabia Saudita e Turchia. Trump conferma l'accordo, autorizza la riapertura dello Stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale, rimandando la questione nucleare. L'Iran rivendica di aver costretto gli USA ad accettare. Tra le altre notizie: la crisi interna del governo italiano di destra e proposte su lavoro minorile e migranti.

Read more »

Stati Uniti e Iran annunciano un cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di HormuzUn accordo preliminare tra Washington e Teheran mette fine alle ostilità, prevede un periodo di 60 giorni di tregua e potrebbe condurre a una revisione delle sanzioni e a future trattative sul programma nucleare iraniano, con immediati riflessi sui mercati petroliferi.

Read more »

Accordo Stati Uniti-Iran: cessazione delle ostilità, riapertura dello Stretto di Hormuz e轨轨道 nuclear freezeUn memorandum d'intesa tra Stati Uniti, Iran e Pakistan prevede la fine immediata e permanente delle operazioni militari, la riapertura dello Stretto di Hormuz e il congelamento del programma nucleare iraniano in cambio di sblocco di asset e revoca delle sanzioni.

Read more »

Vertice G7 a Évian: accordo USA-Iran e riapertura dello Stretto di HormuzIl G7 si apre in Francia con l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran come tema centrale. I leader discutono le conseguenze dell'intesa e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Francia e Gran Bretagna sono pronte a guidare una missione di sminamento con Olanda e Italia. L'accordo è stato accolto con favore da Berlino, Parigi, Londra e Roma.

Read more »