Accordo Usa-Iran sul Libano: Netanyahu non ritira le truppe e Hezbollah esulta

Stati Uniti e Iran firmano un memorandum per la pace in Libano, ma Israele e Hezbollah non aderiscono. Netanyahu annuncia il mantenimento della zona di sicurezza, mentre Hezbollah definisce l'accordo una vittoria. Guerra e diplomazia si intrecciano.

Un accordo tra Stati Uniti e Iran per la cessazione immediata e permanente delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano , e per la garanzia dell'integrità territoriale e della sovranità del Paese dei cedri.

Ma l'intesa, annunciata con grande enfasi dalla diplomazia internazionale, non è stata firmata dai due attori che combattono sul terreno: Israele e Hezbollah. Il memorandum, che restituisce al Libano il ruolo di ostaggio di sempre, non ferma la guerra. Nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Sanità libanese, si contano 28 morti e 17 feriti a causa dei bombardamenti israeliani. Raid di droni e colpi di artiglieria hanno colpito la regione di Nabatiye, provocando almeno tre vittime.

Sul fronte opposto, i miliziani di Hezbollah hanno tentato di colpire un elicottero israeliano in ricognizione vicino alla collina di Ali al Taher. L'esercito israeliano ha pubblicato una nuova mappa ufficiale della Zona di Sicurezza nel Libano meridionale, mostrando lo schieramento delle proprie truppe di terra fino a dieci chilometri all'interno dei confini libanesi. Il portavoce militare ha dichiarato: Per esigenze operative, le forze dell'Idf sono schierate nella Zona di Sicurezza, circa 10 chilometri all'interno del territorio libanese.

I soldati sono di stanza nell'area operativa designata nel Libano meridionale e continueranno a neutralizzare le minacce e a rafforzare la difesa dei residenti del nord di Israele. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ribadito l'intenzione di ripristinare la sicurezza e la prosperità nelle comunità del nord, sottolineando la necessità di mantenere la fascia di sicurezza nel Libano meridionale finché le esigenze di sicurezza di Israele lo richiederanno.

In un discorso durante l'inaugurazione della Strada della Bibbia a Gush Etzion, in Cisgiordania, Netanyahu ha aggiunto: La battaglia non è ancora finita e ci attendono ancora molte sfide, che ci richiedono compostezza, una posizione ferma sui nostri interessi di sicurezza e, allo stesso tempo, il mantenimento dell'importante rapporto con i nostri amici americani che hanno combattuto fianco a fianco con noi, e lo apprezziamo moltissimo. Nel frattempo, fonti governative libanesi hanno riferito di nuovi raid e colpi di artiglieria israeliani che hanno colpito la regione di Nabatiye, provocando almeno tre morti.

Hezbollah ha tentato di colpire un elicottero israeliano in ricognizione vicino alla collina di Ali al Taher. L'esercito israeliano ha pubblicato una mappa aggiornata della Zona di Sicurezza nel Libano meridionale, mostrando lo schieramento delle proprie truppe di terra fino a dieci chilometri all'interno dei confini libanesi. Il portavoce militare ha dichiarato che le forze sono schierate per esigenze operative e continueranno a neutralizzare le minacce.

Netanyahu ha ribadito che la battaglia non è finita e che ci attendono molte sfide. Israele non ha alcuna intenzione di lasciare il Libano. Le truppe israeliane stanno operando diversi chilometri più in profondità rispetto alla vecchia fascia di confine definita ad aprile, spingendosi oltre il Castello di Beaufort e arrivando a nord del fiume Litani, a ridosso di Nabatiyeh, roccaforte di Hezbollah.

Secondo i media israeliani, il governo sta conducendo negoziati con gli Stati Uniti per cercare una soluzione che permetta di mantenere le proprie truppe in Libano a tempo indeterminato. Due funzionari israeliani anonimi, uno dei quali molto vicino al primo ministro Netanyahu, hanno confermato che Israele ha respinto le richieste di un ritiro immediato e che l'esecutivo non intende fare marcia indietro.

A questo punto, in Israele c'è la speranza che il Memorandum d'intesa tra Teheran e Washington non trovi attuazione e che nella finestra di 60 giorni che si è aperta per i negoziati succeda qualcosa che impedisca di arrivare a un accordo definitivo. L'obiettivo di Netanyahu, spiega Haaretz, è rimanere in Libano almeno fino a fine ottobre-inizio novembre, quando ci saranno le elezioni in Israele e le midterm negli Stati Uniti.

Fino ad allora, l'Idf punta a mantenere il controllo di alcune aree strategiche all'interno del Paese dei Cedri, come per esempio la cresta di Ali Taher che domina l'area di Nabatieh e il villaggio di Kfar Tebnit. Stesso discorso per il mare antistante la costa libanese: l'Idf ha tracciato una zona di sicurezza marittima che resta inaccessibile.

Si tratta comunque di uno scenario in divenire, sul quale potrebbero avere un impatto i negoziati diretti tra Israele e Libano che vanno avanti da aprile a Washington, con la mediazione del dipartimento di Stato. L'accordo tra Iran e Usa stabilisce formalmente il ripristino della piena sovranità libanese, il che dovrebbe comportare di fatto il disarmo di Hezbollah per restituire allo Stato la sua sovranità.

Tuttavia, il memorandum non chiarisce in alcun modo come questo disarmo possa essere effettuato. Il presidente americano ha ipotizzato che possa intervenire in qualche modo la Siria, ma il governo siriano ha respinto la proposta. Un vuoto su cui il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha subito costruito la retorica dell'accordo come una grande vittoria per Hezbollah, perché obbliga Israele a fermare l'aggressione.

Qassem ha dichiarato: Qualsiasi proposta sotto il vessillo del disarmo non passerà, è una ricetta israeliana per distruggere il Paese. Tutto ciò che riguarda le armi, l'economia o la strategia di difesa nazionale deve restare fuori dai negoziati: sono temi da discutere internamente. La situazione rimane tesa e incerta, con il Libano ancora una volta al centro di un conflitto più ampio che coinvolge potenze regionali e globali





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