Accordo Usa-Iran sul nucleare: Trump chiede tempo per riflettere

Secondo Axios, negoziatori Usa e Iran hanno raggiunto un'intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e negoziare il programma nucleare, ma Trump non ha ancora dato il via libera definitivo.

Secondo quanto riportato dalla testata Axios, molto informata sulle dinamiche della Casa Bianca, i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un accordo preliminare su un memorandum d'intesa della durata di 60 giorni.

L'intesa è volta a estendere il cessate il fuoco e ad avviare i negoziati sul programma nucleare iraniano. Tuttavia, il presidente Donald Trump non ha ancora concesso la sua approvazione definitiva: il presidente ha chiesto un paio di giorni per pensarci, come riferito da funzionari statunitensi citati da Axios. I termini dell'accordo erano stati concordati quasi nella loro totalità già da martedì, ma le parti necessitavano ancora dell'approvazione dei rispettivi vertici.

Gli stessi funzionari hanno riferito che, in un secondo momento, la controparte iraniana è tornata sui propri passi comunicando di aver ottenuto le approvazioni necessarie e di essere pronta a firmare. I negoziatori statunitensi hanno informato Trump sui dettagli dell'accordo finale, ma il presidente non ha dato immediatamente il proprio assenso, per un supplemento di riflessione. Il Memorandum d'Intesa, della durata di 60 giorni, stabilirà che il transito marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz dovrà avvenire in modo illimitato.

Un funzionario ha precisato che ciò implica l'assenza di pedaggi e di atti di molestia, aggiungendo che l'Iran sarà tenuto a rimuovere tutte le mine dallo Stretto entro 30 giorni. Verrà inoltre revocato il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La revoca, tuttavia, avverrà in maniera proporzionale alla ripresa del traffico commerciale. Il Memorandum includerà l'impegno da parte dell'Iran a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari, hanno riferito i funzionari Usa.

Il documento stabilirà inoltre che le prime questioni da negoziare nel corso dei 60 giorni previsti riguarderanno le modalità di smaltimento dell'uranio iraniano altamente arricchito e la gestione del programma di arricchimento nucleare del Paese. Gli Stati Uniti, nell'ambito dei negoziati, si impegneranno a discutere la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani attualmente congelati. Il Memorandum prevederà, infine, la discussione di un meccanismo volto ad agevolare la ripresa dell'afflusso di beni e aiuti umanitari verso l'Iran.

Le trattative si inseriscono in un contesto geopolitico complesso, con l'amministrazione Trump che cerca di raggiungere un'intesa prima della scadenza del cessate il fuoco. L'accordo provvisorio rappresenta un passo significativo dopo mesi di stallo, ma il ritardo nell'approvazione presidenziale lascia margini di incertezza.

Nel frattempo, in Italia, la nuova legge elettorale impone di indicare il leader della coalizione, ma a sinistra si dice che c'è tempo per sceglierlo, mentre si scommette che si voterà nel 2027 e non con questa legge, richiamando in piazza il popolo del referendum. Intanto, con Conte e Schlein in testa, si ricomincia a parlare di primarie. Queste dinamiche politiche interne, sebbene non direttamente collegate, mostrano come le incertezze internazionali si intreccino con quelle nazionali





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