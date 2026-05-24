Accordo USA-Iran: Trump annuncia la pace, ma restano i nodi sullo Stretto di Hormuz

Il presidente Donald Trump ha rivelato l'esistenza di un memorandum d'intesa per porre fine alle ostilità con l'Iran, prevedendo lo sblocco di 25 miliardi di dollari e la riapertura dello Stretto di Hormuz, nonostante le smentite di Teheran.

Il panorama geopolitico del Medio Oriente sta attraversando una fase di trasformazione cruciale grazie ai recenti e intensi sviluppi riguardanti i negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica dell' Iran .

Il presidente Donald Trump ha annunciato con entusiasmo l'imminente finalizzazione di un memorandum d'intesa volto a stabilizzare la regione e porre fine a un lungo periodo di ostilità e tensioni diplomatiche. Secondo quanto riportato dal New York Times, citando tre alti funzionari iraniani, l'accordo prevederebbe una misura finanziaria di enorme portata: lo sblocco di circa 25 miliardi di dollari di beni iraniani, attualmente congelati in vari conti all'estero a causa delle severe sanzioni statunitensi.

Questo passaggio economico non rappresenta solo un ritorno di capitale essenziale per Teheran, ma funge da leva diplomatica fondamentale per garantire la sospensione delle ostilità su tutti i fronti, inclusa la situazione estremamente tesa in Libano. L'obiettivo dichiarato dalla Casa Bianca è quello di creare un quadro di pace duraturo che possa mitigare i rischi di un conflitto su larga scala che coinvolgerebbe numerose potenze regionali.

Parallelamente alla questione finanziaria, Donald Trump ha condotto un'intensa attività diplomatica, coordinandosi attraverso una serie di telefonate strategiche con i principali leader del mondo arabo e asiatico. Tra i partecipanti a queste conversazioni di alto livello figurano il presidente Mohammed bin Salman Al Saud dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, l'Emiro Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani e il Primo Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani del Qatar, oltre al Maresciallo Syed Asim Munir Ahmed Shah del Pakistan, il Presidente Recep Tayyip Erdoğan della Turchia, il Presidente Abdel Fattah El-Sisi dell'Egitto, il Re Abdullah II di Giordania e il Re Hamad bin Isa Al Khalifa del Bahrein.

In particolare, è emerso un forte desiderio collettivo tra i leader del Golfo di vedere la guerra terminare rapidamente, come evidenziato da fonti citate da Axios, che descrivono un appello pressante verso la Casa Bianca per fermare le ostilità a beneficio dell'intera regione. Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato coinvolto in questi colloqui, con Trump che ha definito le conversazioni come molto positive, suggerendo che i dettagli finali dell'accordo siano in fase di discussione e che l'annuncio ufficiale possa avvenire a breve.

Tuttavia, nonostante l'ottimismo espresso dal presidente americano attraverso i suoi post su Truth Social, rimangono punti di forte attrito, in particolare per quanto riguarda la gestione dello Stretto di Hormuz. Trump ha affermato categoricamente che la riapertura di questa via marittima strategica farà parte dell'accordo ampiamente negoziato. Questa dichiarazione è stata però smentita prontamente dai media iraniani, tra cui l'agenzia Fars, che ha sottolineato come lo stretto rimanga sotto il pieno controllo e la gestione sovrana di Teheran.

L'agenzia ha definito l'annuncio di Trump come incompleto e non coerente con la realtà dei fatti, evidenziando una discrepanza significativa tra la narrativa della Casa Bianca e la posizione ufficiale dell'Iran. Questo nodo rappresenta uno dei più critici della trattativa, poiché il controllo di Hormuz è fondamentale per il commercio globale di petrolio e per l'influenza strategica nell'intera area del Golfo. Il contesto è ulteriormente complicato dalle diverse visioni interne ai paesi alleati degli Stati Uniti.

Mentre molti leader regionali spingono per una risoluzione diplomatica immediata, altre voci, tra cui il senatore repubblicano Lindsey Graham, hanno riportato pressioni da parte di alcuni attori del Golfo per l'esecuzione di nuovi raid aerei contro l'Iran. L'idea sarebbe quella di indebolire militarmente il regime di Teheran prima di firmare l'accordo, così da ottenere condizioni più vantaggiose per l'Occidente e i suoi alleati.

In questo scenario di incertezza, anche la Francia è intervenuta attivamente: il presidente Emmanuel Macron ha mantenuto contatti costanti con Trump e con i leader del Golfo, tra cui il re di Giordania e l'emiro del Qatar, per monitorare l'evoluzione della crisi. La comunità internazionale attende ora con ansia l'annuncio del memorandum di una pagina, che potrebbe dare il via a negoziati più dettagliati entro pochi giorni dall'annuncio ufficiale





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